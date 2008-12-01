Зимний уход за кожей

Вот и зима заявляет свои права, а это значит, что следует начать более тщательный уход за кожей, учитывая все факторы, связанные с холодным временем года.

То есть вам следует провести ревизию в своих косметических средствах, чтобы оставить для пользования лишь соответствующие наступившему сезону или же поспешить в магазин для пополнения "косметического арсенала".

Если у вас сухая кожа, то вам необходимо запастись питательными кремами.

Они вам необходимы не только ночью, но и днем. А вот от привычки смазывать кремом лицо утром, перед тем как отправиться на работу, нужно отказаться. Дело в том, что любой, даже самый жирный крем содержит большое количество влаги, которая, испаряясь с кожи, вызывает ее переохлаждение и пересыхание.

При сухой коже, для того чтобы освежить кожу лица, по вечерам необходимо использовать сметану, кислое молоко, а также растительное или сливочное масло.

Если утром, перед тем как отправляться на работу, у вас есть в запасе полтора-два часа времени, то полезно сразу после сна обливать кожу холодной водой.

Особенно хорошо это для дряблой и утратившей эластичность коже.

Правда, важно помнить, что если у вас сухая или нормальная кожа, то перед процедурой лицо лучше смазать сметаной или растительным маслом.

Необходимо изменить и свои привычные для употребления маски. Помните о том, что в зимнее время маски должны стать более питательными и жирными.

В состав масок должно входить больше жиров, творога, желтков, а также витаминов.

При всем этом, не следует забывать и о жидкости.

В состав масок для сухой кожи нужно включать соки, чай, молоко, подсоленную воду и т.п. А вот для жирной кожи лица наиболее подходят подкисленные, смягчающие и тонизирующие маски.

Если вы большую часть дня проводите на открытом воздухе, то вам рекомендовано наносить на лицо средство, не содержащее воды. Например, отличным вариантом будет смазывать лицо нутряным салом или гусиным жиром.

Для этого порежьте на мелкие кусочки жир или сало и растопите их на водяной бане.

После этого, процедите через марлю и храните в прохладном месте. Для того чтобы данное средство сохранялось лучше, добавьте к нему цинковую мазь в пропорции четыре к одному.

Если вам пришлось долгое время провести на открытом воздухе, а по приходу домой кожу стало стягивать, она покраснела и начала шелушиться, то необходимо сделать компресс. Для этого, опустите полотенце в горячую воду, а еще лучше в отвар ромашки или мяты, после чего, наложите компресс на лицо и оставьте на две-три минуты. Это поможет коже успокоиться и смягчиться.

После такой припарки необходимо сделать маску для лица. Воспользуйтесь таким рецептом.

Смешайте один яичный желток, половину чайной ложки масляного раствора витамина А и половину чайной ложки касторового или любого другого растительного масла. Нанесите полученную смесь на лицо и оставьте на пятнадцать-двадцать минут. По истечении этого времени смойте теплой водой. Помните, что пренебрегать уходом за своей кожей в зимний период нельзя.

Сильный холод способствует преждевременному старению кожи, так как из-за низких температур происходят спазмы сосудов, и ухудшается питание тканей кожи.

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