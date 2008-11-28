Запорожье: милиция изъяла 6000 доз отравляющих медпрепаратов

В Запорожской области сотрудники милиции изъяли из незаконного оборота почти 6000 доз отравляющих и сильнодействующих медпрепаратов и около 700 кг прекурсоров.

Как сообщили УНИАН в центре общественных связей ГУМВД Украины в Запорожской области, таков итог спецоперации "Батискаф" проводившейся управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территории региона на протяжении месяца.

"В рамках спецоперации "Батискаф", сотрудники УБНОН осуществляли проверку аптек, химических и фармакологических предприятий, а так же складов и других объектов, которые легально работают на рынках наркотических препаратов и прекурсоров. В ходе проверки было выявлено в общей сложности 20 фактов незаконного оборота отравляющих и сильнодействующих медпрепаратов и прекурсоров, в том числе факты их незаконного сбыта в аптечной сети", - сообщили в ЦОС, отметив, что по итогам проверки правоохранительными органами возбуждено 22 уголовных дела.

Так, в частности установлено, что на одном из предприятий региона нарушались как правила хранения опасного прекурсора - соляной кислоты, так и ее использования, и что особенно важно - учета.

Данные действия квалифицируются, как преступление, предусмотренное ст. 320 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил оборота наркотических веществ, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров".

Данная статья предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 5 лет.