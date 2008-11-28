В Черниговской области свыше 1,5 тысяч ВИЧ-инфицированных

В Черниговской области по состоянию на 1 октября 2008 г. на учете в лечебно-профилактических учреждениях находилось свыше 1580 ВИЧ-инфицированных, среди которых 126 больных СПИДом. По сравнению с октябрем прошлого года их количество увеличилось, соответственно на 14% и 47%. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Среди ВИЧ-инфицированных Черниговской области – 200 детей до 14 лет (в том числе 19 больных СПИДом), которые были заражены от ВИЧ-инфицированных матерей. Кроме того, также увеличилось количество лиц, которые не могут определить, каким путем были заражены (около 12% инфицированных).

Только за 9 месяцев 2008 г. медицинские учреждения области взяли на учет свыше 310 человек, которым впервые установлен диагноз ВИЧ, из них почти 50 – уже больны СПИДом.

На протяжении января-сентября этого года зарегистрировано 72 случая смертей от ВИЧ/СПИДа, что в расчете на 100 тысяч жителей составляет 8,5 чел. (по итогам прошлого года - 7,4). В 2007 году в Черниговской области от болезней, предопределенных вирусом иммунодефицита человека, умерли 85 человек (0,3% общего количества умерших). Среди них мужчин вдвое больше, чем женщин, подавляющее большинство умерших – городские жители.