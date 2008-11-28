За месяц в Украине закрылось более 500 аптек

С 17 октября по 18 ноября в Украине закрылось более 500 аптек. Об этом сообщили в Государственной службе лекарственных средств и изделий медицинского предназначения (ГСЛСИМП), пишет сегодня газета "Дело".

В результате были уволены 2,5 тысячи сотрудников и еще несколько тысяч отправлены в неоплачиваемые отпуска.

В Госслужбе объясняют такую ситуацию ограничением максимальной наценки на лекарства, которую правительство ввело чуть более месяца назад. Как пишет издание, теперь при оптовой продаже надбавка не может превышать 15%, а при розничной - 20%. Такие правила распространяются на весь ассортимент лекарственных средств, состоящий из 9 тысяч наименований, включая витамины, лечебную косметику и другие препараты, которые приносят аптекам наибольшую прибыль. Ранее государство регулировало наценки только на группу жизненно важных препаратов (1,4 тысячи наименований).

Издание отмечает, что участники фармацевтического рынка считают, что Кабмин установил слишком маленькую рентабельность на лекарства. "Нормальная наценка для розничной продажи 28-31%", - считает председатель Николаевской фармацевтической ассоциации Елена Прудникова. По мнению представителей ГСЛСИМП, в сельских населенных пунктах она должна быть еще выше - около 35%.

В результате украинские производители сокращают объемы своего производства. "Мы сейчас выпускаем меньше лекарственных препаратов, - сообщил глава пресс-службы Борщаговского химико-фармацевтического завода Василий МАНЬКО. - Главная причина в том, что дистрибьюторы перестали нам платить".

Как сообщал УНИАН, правительство 10 сентября приняло постановление, которое, по словам премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, "начинает системные реформы в этой отрасли, - причем от момента контроля качества, импорта, регламентации и цен и, безусловно, полной ответственности за нарушение этих вещей".

В октябре председатель Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств Геннадий ПАДАЛКО заявил, что правительство расширило перечень лекарств, которые подлежат государственному регулированию цен и намерено создать госреестр предельных торговых надбавок цен на лекарственные средства.