Ученые нашли замену антибиотикам

Масло, содержащееся в траве орегано (материнка - укр .), способно уничтожать инфекции, в том числе смертельные, лучше антибиотиков.

Британские ученые обнаружили, что растение орегано, которое, как правило, используется в качестве пряности при готовке еды, борется со многими тяжелыми инфекциями эффективнее таких антибиотиков, как пенициллин и стрептомицин.

Специалисты из Университета Западной Англии в Бристоле вместе с индийскими коллегами обнаружили, что в масле орегано содержится вещество карвакрол, благодаря которому трава обладает сильными антигрибковыми и антибактериальными свойствами. Так, например, карвакрол может быть антисептиком для воды, в частности, убивать паразитов, вызывающих нарушение функций кишечника, лечить грибковые инфекции, такие как кандида (причина молочницы), а также уничтожать метициллин (резистентный золотистый стафилококк) – смертоносная бактерия, которая часто встречается во всевозможных медучреждениях.

Карвакрол по своему действию оказался намного сильнее 18 антибактериальных препаратов, с которыми его сравнивали ученые. По словам исследователей, из масла орегано можно изготавливать антисептический спрей для уничтожения золотистого стафилококка в больницах. Кроме того, специалисты рассматривают возможность использования масла этого растения для разработки дезинфицирующих стиральных порошков.

В свою очередь канадские ученые полагают, что в будущем антибиотики могут быть заменены супер-антителами, для которых не будет препятствием клеточная стенка, которые смогут проникать внутрь клеток и уничтожать там болезнетворные бактерии, вирусы и токсины. Они испытывают технологию модификации антител, которая позволяет им свободно проникать в клетки и покидать их.

Рассказывая о технологии, которая разрабатывается в компании, ее президент Чарльз Морган отметил: "Большинство значимых целей для болезни находятся внутри клеток". Ожидается, что такие супер-антитела будут куда более специфичными по отношению к вирусам и бактериям, чем традиционные антимикробные препараты, а также менее токсичными.

Как указали авторы, у технологии может быть и другое применение. В эксперименте им удалось создать белок, который проникал внутрь лейкоцитов, блокировал активность одного из ферментов, который вызывает апоптоз, – программируемую гибель клеток. Таким образом, супер-антитела смогут помочь и при многих заболеваниях с таким механизмом повреждения, например, при инфаркте и инсульте.

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