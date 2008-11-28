Детское питание в Украине не соответствует качеству

Качество многих видов детского питания, которое предлагается на украинском рынке, не соответствуют установленным требованиям.

Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня на пресс-конференции результаты исследования, проведенного Всеукраинской общественной организацией «Якість життя» совместно с Научно-исследовательским центром независимых потребительских экспертиз «Тест».

«Конечно, дети и детское питание – понятия очень условные. Дети – это и новорожденные, и малыши до 6 лет. Оттого рынок детского питания просто огромен: много категорий и много марок в каждой из них. Охватить все одним тестом невозможно. Мы остановили свой выбор на 4 категориях продуктов для детей. В каждой из категорий были протестированы по 5 популярных марок. Продукцию каждой из групп мы проверили по списку витаминов, минералов, поискали консерванты и проверили микробиологические показатели. Кроме того, в разных категориях проверили специфические показатели – характеристики, которые больше всего волнуют потребителей», - отметил председатель совета Всеукраинской общественной организации «Якість життя» Александр ЛАДЫГИН.

Он подчеркнул, что результаты исследования по различным характеристикам показали несоответствие маркировки, в частности витаминного и минерального состава реальным значениям. «Безусловно, на количество витаминов и минералов в готовом продукте влияет сырье, состав которого меняется от урожая к урожаю, от сезона к сезону. При этом приведенные на упаковке значения не меняются. Они скорее как справочная информация, так сказать, ориентир. Видимо, поэтому многие производители не смогли подтвердить заявленные цифры. Видимо, не так уж часто они перепроверяют единожды установленный витаминный и минеральный состав своей продукции», - объяснил эксперт.

Среди выявленных острых проблем А.ЛАДЫГИН выделил отсутствие на упаковках продуктов указания, что это именно «детское питание». «О том, что продукт является питанием для малышей, свидетельствует специальное указание на упаковке, в котором обозначен возраст ребёнка, с которого возможно употребление. Не все протестированные продукты содержали подобные указания, хотя при этом они стилизованны именно как продукт для малышей. Особые требования к сырью, технологии, производству обеспечивает регистрация продукта Минздравом Украины как «детское питание». Такая регистрация дает право писать на упаковке «Детское питание» и является гарантией специализированности и адаптированности для потребления детьми до 3-х лет. Эта проблема достаточно серьёзна и требует своего решения», - сказал А.ЛАДЫГИН.

При этом он также отметил отсутствие необходимой информации о продукции детского питания у отечественных педиатров. «Врачи зачастую не знают, какие продукты имеют сертификат детского питания и каков их реальный состав», - констатировал эксперт.

Конкретные результаты тестирования основных видов детского питания представил президент Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «Тест» Валентин БЕЗРУКИЙ: «Первая категория продуктов самая, что ни на есть детская – молочные смеси. Для многих малышей – это основная еда. И здесь особо важна сбалансированность и полноценность состава. Особых отклонений по содержанию витаминов и минералов в молочных смесях обнаружено не было. Как не было претензий и по содержанию белка. Зато ответ на особенно волнующий мам вопрос: «есть ли в смесях ГМО?» - преподнес неприятный сюрприз. В одной из смесей было обнаружено 0,1% ГМО-сои, хотя на этикетке этого продукта красуется надпись «изготовлено на основе негенномодифицированного белка сои».

Вторая категория, отметил В.БЕЗРУКИЙ, – то, без чего невозможно представить рацион ребенка: яблочные соки. «Все мы хотим, чтобы сок был ничуть не хуже, а то и лучше исходных фруктов по «полезности» – содержанию витаминов и минеральных веществ. От детских соков мы ожидаем еще и натуральности, ведь организм малыша еще не приспособлен к различным негативным факторам и к многообразию пищевых добавок. В этой категории мы дополнительно провели идентификацию сока – на яблочной основе он сделан или нет. То, что все протестированные яблочные соки имеют яблочное происхождение, радует. Но при этом часть из них не натуральные, а восстановленные соки. Есть нектары, которые прикрываются названием «сок». Кроме того, с порцией сока малыш может получить не ожидаемый заряд витамина С, а не такой уж и безобидный натрий», - сказал эксперт.

Следующая категория – детское молоко, которое рекомендуют производители детям с 6 или 8 месяцев, причем один из образцов – в сухом виде, отметил В.БЕЗРУКИЙ. По его словам, «из специфических показателей для этой категории мы провели идентификацию жира – проверили, не добавляют ли производители в молоко растительные жиры. Наличие растительных жиров было выявлено только в сухом молоке». Удивило, сказал эксперт, и очень высокое содержание железа в молоке. «Железо, конечно, элемент очень полезный. Но откуда его столько в молоке, если в составе о его внесении в продукт ничего не сказано, остается загадкой», - отметил В.БЕЗРУКИЙ.

Четвертая категория, сообщил он, включает клубничные йогурты. По его словам, в отличие от молочных смесей, на которых всегда указывают рекомендуемый возраст, на большинстве йогуртов таких пометок нет. Между тем, обратил внимание эксперт, это обеспечение соответствующих требований к сырью, производству и самому продукту. «В результате исследования оказалось, что не все йогурты могут соревноваться с молоком в содержании витаминов и минералов, не все из них «живые» и не все содержат тот самый фрукт или ягоду, которая красуется на этикетке, призывая совершить покупку», - констатировал В.БЕЗРУКИЙ.

«Этим тестом мы хотели обратить внимание на ряд проблем, встречающихся в детском питании. В результате получено вопросов больше, чем ответов. Поэтому мы планируем продолжать исследования проблем детского питания в нашей стране. Будем вводить новые показатели, другие продукты, изучать ситуацию с обеспечением питанием дошкольных учреждений и школ, мониторить эффективность деятельности соответствующих государственных структур», - подытожил А.ЛАДЫГИН.

При этом организаторы исследования призвали производителей ради здоровья детей выпускать натуральные продукты: побольше натуральных соков, йогуртов с настоящей клубникой, молочных смесей без ГМО.