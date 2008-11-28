Ивано-Франковский медуниверситет стал национальным
11:24, 28 ноября 2008Страна
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Указ Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО постановил присвоить Ивано-Франковскому государственному медицинскому университету статус национального и в дальнейшем именовать его - Ивано-Франковский национальный медицинский университет.
Об этом говорится в указе Президента, размещенном на его официальном сайте.
Президент присвоил университету статус национального, учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности Ивано-Франковского государственного медицинского университета, его весомый вклад в развитие национального образования и науки.
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