В Тернополе уличен анестезиолог, который требовал деньги

В Тернополе изобличен врач-анестезиолог, который требовал дополнительную оплату за свои услуги.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Тернопольской области Леся ДОЛИШНАЯ, врач коммунального учреждения здравоохранения в помещении медицинского учреждения заявил мужу пациентки, что предварительно оплаченная сумма за его услуги в 100 грн. является недостаточной и она должна составлять не менее 50 долларов. Мужчина после этого обратился к правоохранителям.

После проведенной проверки прокуратура Тернополя возбудила уголовное дело по факту незаконного требования оплаты за оказание медицинской помощи в отношении врача-анестезиолога.