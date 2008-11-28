В Тернополе уличен анестезиолог, который требовал деньги
11:05, 28 ноября 2008Страна
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Возбуждено уголовное дело
В Тернополе изобличен врач-анестезиолог, который требовал дополнительную оплату за свои услуги.
Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Тернопольской области Леся ДОЛИШНАЯ, врач коммунального учреждения здравоохранения в помещении медицинского учреждения заявил мужу пациентки, что предварительно оплаченная сумма за его услуги в 100 грн. является недостаточной и она должна составлять не менее 50 долларов. Мужчина после этого обратился к правоохранителям.
После проведенной проверки прокуратура Тернополя возбудила уголовное дело по факту незаконного требования оплаты за оказание медицинской помощи в отношении врача-анестезиолога.
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