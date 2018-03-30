Украине угрожает эпидемия дифтерии?

К сожалению, я оказался прав, наш кризис не является сугубо экономическим. Более того, экономические аспекты нашего генерализованного кризиса могут вскоре показаться третьестепенными. Поясняю, почти два десятилетия игнорирования вакцинации нашими согражданами получили вполне логичное завершение: нам угрожает эпидемия дифтерии. Это — кроме уже состоявшихся и уверенно укрепляющихся среди нас туберкулеза, СПИДа и гепатита.

Только в одном регионе — семь смертей от дифтерии за очень короткий период. Не скажу, в каком. Потому что он, этот регион — не единственный. Обратите внимание: в газетах об этом не пишут, по телевидению не говорят. Понимаю, новая игрушка украинской журналистики по имени Спикериада куда как занимательнее.

По сведениям весьма компетентных источников (рядовых врачей из украинской провинции), реальный уровень привитости вакцинации детей школьного возраста сейчас не превышает 30—35 процентов. Но, поскольку наша санитарно-эпидемиологическая служба реальных цифр не принимает, ей и докладывают о 80—85 процентах, что, на самом деле, также весьма и весьма критично для популяции в целом.

А правда о дифтерии такова: даже сегодня, в условиях применения самых эффективных и современных медикаментов, смертность от дифтерии — до 20 процентов. Это — при своевременном диагнозе и столь же своевременном начале интенсивного и адекватного лечения! Эту правду не осознают мамы и папы, за весьма небольшие деньги покупающие фальшивую запись о якобы сделанной прививке своему ребенку. По-видимому, эту правду не осознают и врачи педиатры, нищие, мало читающие и легко склоняемые к очередному профессиональному греху. И, конечно же, эту правду игнорирует руководство районных и областных СЭС, категорически не желающее «снижать показатель привитости населения». Так и живем мы все вместе в стране, где нет социальной политики (а вакцинация — ее элемент).

Ситуация катастрофическая. Именно сейчас следует говорить правду, разъясняя гражданам степень совсем не потенциальной опасности. Хороший, настоящий менеджер именно сейчас сказал бы стране: «Смотрите, вот цифры смертей и цифры заболеваемости. Рядом с вами, совсем близко, болеют и умирают дети, чьи родители купили взяткой свидетельство о сделанной прививке. Именно эти дети болеют и умирают. Не повторяйте их ошибок!»

А еще хороший менеджер начал бы серьезную, продуманную информационную кампанию. Не мифологизируя абсолютную безопасность вакцинации, не скрывая слабую профессиональную подготовку многих врачей. Честную кампанию, поясняя своей аудитории банальную истину — альтернативы вакцинации нет. Со столь же банальным призывом: «Граждане, пожалейте своих детей!». Где он, этот менеджер…

Совсем недавно узнал, что в одной из стран тропической Африки популярный политик призывает своих избирателей ни в коем случае не вакцинироваться. Его аргумент прост: «Вакцинация — изобретение Запада. Нам, африканцам, такое это излишне, у нас, чернокожих, врожденный иммунитет!». Глупо, но политики-популисты добиваются целей любыми способами. Обычно — ложью. И чаще всего, заметьте, преуспевают.

Вот и я думаю: кто хуже, африканский племенной вождь, занявшийся политической борьбой, или украинское санитарно-эпидемиологическое руководство, живущее в мире благополучной ведомственной отчетности?

Семен Глузман,

руководитель Ассоциации психиатров Украины

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