Топ-10 зимних процедур красоты

Зима - идеальное время для множества салонных процедур, которые помогут восстановиться и подготовиться к весне. Итак, топ-10 осенних процедур красоты. 1. Пилинг Пилинг - король зимы. Эта процедура помогает повысить упругость кожи, избавиться от мелких дефектов кожи и улучшить цвет лица. В теплое время года делать пилинг нельзя: как именно повлияет ультрафиолетовое излучение на нежную обновленную кожу сложно предугадать, но ничего хорошего точно не будет.

Смысл процедуры - механически (ультразвук, вакуум, лазер, скрабы с абразивами) или химически (органические кислоты разной концентрации) снимется верхний слой кожи и активизируются восстановительные процессы.

2. Эпиляция

После лазерной и фотоэпиляции кожу необходимо беречь от ультрафиолета около 3-4 недель. Чтобы полностью избавиться от нежелательных волосков, необходимо от 3 до 5 процедур с интервалом между ними около месяца. Так что зима - идеальное время для начала курса эпиляции - к весне все будет гладко.

3. Отбеливание

Все отбеливающие процедуры проводятся в холодное время года, чтобы не стимулировать меланогенез. Удалять можно свежие пигментные пятна - результат пляжного отдыха, хлоазмы после беременности и с детства надоевшие веснушки. В домашних условиях отбеливающего эффекта можно добиться с помощью огурца, лимона, петрушки и специальных кремов и масок, в салоне - с помощью профессиональной косметики, уменьшающей пигментацию, и пилинга.

4. Удаление родинок и бородавок

Чтобы избавиться от них, используются: скальпель, лазер, жидкий азот, электричество и разнообразная химия. Что подходит именно вам, нужно решить вместе с косметологом и... онкологом. Задача последнего - определить насколько безопасно удаление кожного "нароста" в каждом конкретном случае.

5. Фотоомоложение

С помощью направленного пучка высокоинтенсивного света можно не только убрать сосудистую сеточку и устранить дефекты, связанные с цветом кожи, но и стимулировать обновление кожи.

Эффект фотоомоложения достигается, в первую очередь, за счет стимуляции выработки коллагена - белка, отвечающего за упругость кожи.

6. Татуаж и перманентный макияж

Наносить и убирать татуировки тоже лучше в холодное время года: во-первых, заживление пойдет быстрее, во-вторых, татуировку некоторое время нужно беречь от ультрафиолета. Все это относится и такому виду татуажа, как перманентный макияж. Но он, вдобавок, выполняется менее стойкими красками и со временем выгорает на солнце, так что, решившись на долгий макияж осенью, им можно насладиться подольше.

7. Лечение ослабленных волос Те, кто строго выполнял летние предписания "ополаскивать волосы пресной водой после моря, носить головной убор и есть побольше богатых бета-каротином желтых овощей и фруктов", этот пункт, наверняка, пропустят. Если же летом волосы близко познакомились с ветром, зноем и морской водой, то осенью они потребуют особого внимания. Сначала нужно избавиться от секущихся кончиков, а затем заняться восстановлением структуры поврежденных волос. Для нормальных слегка пересушенных и потерявших блеск обычно хватает курса из 4-6 домашних масок, а вот с более серьезными проблемами лучше обратиться в салон и подобрать концентрированные медицинские сыворотки.

8. Уход за руками

Кожа рук, изначально от природы достаточно сухая, реагирует на летний зной и солнце соответствующе. Поэтому осенью ей необходимо дополнительное питание и увлажнение. Восстановить водно-липидный баланс и упругость кожи рук можно с помощью парафинотерапии или способа, известного еще нашим прабабушкам: на ночь смазать руки персиковым или оливковым маслом и надеть тканевые перчатки.

10. Профилактика купероза С началом холодов начинают заявлять о себе сосудистые звездочки и сеточки на лице. Пока перепады температуры на улице и в помещении не стали критическими, стоит заняться профилактикой: увеличить поступление витамина С в организм, по согласованию с врачом пропить аскорутин или другие укрепляющие сосуды препараты, начать использовать кремы и мази для профилактики купероза и, наконец, удалить старые "звездочки" с помощью уже упоминавшихся фототерапии или лазера.

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