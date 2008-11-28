Гепатит С угрожает каждому украинцу

27-28 ноября в Одессе прошла конференция «Современные подходы к диагностике и лечению хронических вирусных гепатитов». 80 врачей со всей Украины обсуждали медицинские аспекты борьбы с эпидемией вирусных гепатитов и, прежде всего, гепатита С в Украине. Совместный вывод – должна быть принята государственная программа борьбы с эпидемией.

Всемирная организация охраны здоровья (ВООЗ) пророчит гепатиту С звание чумы 21 века и прогнозирует, что за 20-30 лет «ласковый и немой убийца» станет главным вызовом национальным органам охраны здоровья. По данным экспертов в Украине инфицировано от 3 до 5 процентов граждан, но из-за особенностей незаметного протекания болезни 90 процентов больных даже не догадываются про мину замедленного действия в собственном организме.

«Чем раньше установить диагноз заболевания гепатитом С, тем быстрее можно начать антивирусную терапию и тем эффективнее она будет. Лечение по современным стандартам даёт позитивные результаты в 50-90 процентах случаях. В то же время у нас отсутствует система обязательных анализов на гепатит С даже у беременных», - отметил на открытии конференции профессор, заведующий кафедрой инфекционных заболеваний Донецкого медицинского университета, Зайцев Игорь Анатольевич.

«Я, как клиницист, наблюдаю увеличение заболеваний вирусными гепатитами. Эта тенденция отмечается не только в Одесской области и Украине, но и во всём мире. Прежде всего, нужно внимательно относиться к возможным способам передачи инфекции и проверяться при первом же подозрении», - рассказала Мозговая Валентина Александровна, заведующая гепатоцентром Одессы.

«К сожалению, в отличие от России, Литвы и Польши в нашей стране нет государственной программы профилактики заболевания и лечения больных. Доступ к квалифицированной помощи остаётся проблемой тех, кому поставили диагноз. Министерство охраны здоровья даже не ведёт статистику относительно количества больных гепатитом С», - отметил Ярослав Гордиевич, координатор “Общественной инициативы помощи больным хроническими вирусными гепатитами в Украине». «Мы обратились к Президенту и правительству с требованием разработать и принять государственную программу, пока ещё не поздно».

В ходе конференции профессионалы рассмотрели вопрос распространенности гепатита С в Украине, лабораторную и инструментальную диагностику заболевания, вопросы его лечения. Особенное внимание уделили своевременному лечению острого гепатита С, которое предотвращает хронизацию заболевания. Также обсуждались вопросы поражения других органов при гепатите С и методов их лечения.

Участники конференции подчеркнули, что принятие государственной программы является единственным решением проблемы гепатита С в Украине и выразили надежду, что такая программа будет принята в самое ближайшее время.