Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» разработал новый Закон Украины «О борьбе с туберкулезом»

21 ноября 2008 года Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в партнерстве с Министерством здравоохранения завершил разработку нового Закона Украины «О борьбе с заболеванием туберкулеза».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины".

Финальные рекомендации к Закону были обговорены и приняты членами рабочей группы по улучшению нормативно-правовой базы по туберкулезу. В состав рабочей группы входят представители Министерства внутренних дел, Департамента исполнения наказаний, Министерства труда и социальной политики, Института фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского, Всемирной организации здравоохранения, региональные фтизиатры, а также представители международных и национальных неправительственных организаций.

Новый Закон поможет урегулировать вопросы, связанные с лечением и диагностикой туберкулеза. Таким образом, будет соблюден баланс между необходимостью обеспечить интересы общественного здоровья и правом человека на свободу выбора, связанного с лечением.

Разработка нового Закона была инициирована Фондом Рината Ахметова в ходе реализации национального проекта Фонда «Остановим туберкулез». Улучшение нормативно-правовой базы по туберкулезу было определено экспертами и партнерами Фонда одной из приоритетных задач по контролю над эпидемией.

Новый законопроект имеет ряд преимуществ, а именно:

1. Вводятся международные стандарты выявления, лечения и профилактики туберкулеза.

2. Вводится механизм конкуренции и сотрудничества между государственным и приватным сектором, что позволит повысить и качество, и экономическую эффективность противотуберкулезной помощи.

3. Созданы правовые условия для максимально возможного внедрения добровольного подхода к организации лечения туберкулеза на основе информированности пациентов, минимально возможного ограничения их прав только в исключительных случаях.

4. Сделана попытка сделать процедуру обязательной изоляции максимально конкретной и прозрачной. Четко прописана необходимость обязательной изоляции бациллярных больных для лечения в условиях стационара до приостановки бактериовыделения.

5. Созданы правовые условия для улучшения контроля за инфекцией, предупреждения распространения мультирезистентного туберкулеза и ответственности за обеспечение этих условий.

6. Созданы правовые условия, необходимые для развития социальных услуг и социальной поддержки больных туберкулезом для формирования их приверженности к лечению.

7. Созданы правовые условия для улучшения социальной защиты и мотивации разных категорий персонала, который принимает участие в обеспечении медицинской и социальной помощи больным туберкулезом.

Новый Закон решит эти и другие спорные вопросы по обеспечению выявления, лечения и профилактики туберкулеза. В декабре 2008 года новый Закон будет зарегистрирован в Верховном Совете. Фонд надеется, что депутаты Верховного Совета понимают масштаб эпидемии туберкулеза в стране и примут Закон в первом чтении.