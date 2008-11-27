Закарпатье: снижены показатели заболеваемости туберкулезом

В Закарпатской области по результатам 10 месяцев 2008 года зафиксировано снижение заболеваемости туберкулезом. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации Василий СКРИП.

По его словам, в Закарпатской области за 10 месяцев этого года зафиксировано снижение уровня заболеваемости туберкулезом: нынешние показатели - 48 человек на 100 тыс. населения, в то время как за аналогичный период 2007 года - 49,7 человек.

В целом на Закарпатье одни из самых низких по Украине показателей уровня заболеваемости туберкулезом среди детей – 2,4 на 100 тысяч, по Украине средний показатель - 4,7 на 100 тысяч человек (4-й показатель в государстве). «Например, на протяжении года мы в среднем выявляем 12 больных деток, это результат прошлого года», - сказал В.СКРИП.

В то же время он отметил, что среди больных туберкулезом закарпатских детей 60% - ромы. А в целом количество представителей ромской национальности среди больных достигает 15%.

По официальным данным, в этом году от туберкулеза на Закарпатье умерли на 9 человек меньше, чем в прошлом году - 201 человек. В то же время, по его словам, процент недообнаружения больных туберкулезом колеблется между 20% и 25%.

За словами В. СКРИПА, больные туберкулезом закарпатцы обеспечены спецпрепаратами почти на 100%. «Эти препараты І-ІІ ряда мы получаем от Министерства здравоохранения Украины. Общая стоимость по области этих лекарств в 2008 году составила 2 млн. 400 тыс. грн. Областной тубдиспансер обеспечен дополнительно и сопроводительными препаратами еще на 2 млн. грн. Однако в районных больницах ситуация с сопроводительными препаратами хуже», - отметил начальник управления.