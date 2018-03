В США впервые зафиксировано уменьшение числа онкобольных

Число вновь диагностированных случаев рака в США уменьшилось впервые в истории. До этого большинство специалистов были убеждены в том, что эпидемию рака остановить не удастся.

Соответствующий доклад (Annual Report to the Nation on the Status of Cancer, 1975-2005, Featuring Trends in Lung Cancer, Tobacco Use and Tobacco Control) совместно подготовили ведущие исследовательские центры США и организации по проблемам заболевания раком.

В докладе приводятся следующие данные: за период с 2002 по 2005 год смертность от рака уменьшилась на 1.8% (в период с 1993 по 2002 год сокращение смертности было намного более умеренным - 1.1%). Впервые за все время подготовки подобных докладов (то есть, впервые за десятилетие) сократилось - на 0.8% - число случаев вновь выявленных случаев заболевания раком.

Авторы объясняют, что смертность уменьшилась по причине более ранней диагностики рака и появления лучших методов лечения.

WashProfile