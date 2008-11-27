14-летняя девочка выпала с 9-го этажа и осталась жива
15:21, 27 ноября 2008Страна
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Перелом бедра и шок
В Черновцах, на улице Главной, выпала с балкона 9-го этажа и осталась жива 14-летняя девочка.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в Черновицкой области, несчастный случай произошел сегодня утром. С предварительным диагнозом - перелом бедра и посттравматический шок - пострадавшая госпитализирована в больницу скорой помощи.
На месте происшествия проводят следственные действия работники УМВД в Черновицкой области.
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