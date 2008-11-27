14-летняя девочка выпала с 9-го этажа и осталась жива

15:21, 27 ноября 2008
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Перелом бедра и шок

В Черновцах, на улице Главной, выпала с балкона 9-го этажа и осталась жива 14-летняя девочка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в Черновицкой области, несчастный случай произошел сегодня утром. С предварительным диагнозом - перелом бедра и посттравматический шок - пострадавшая госпитализирована в больницу скорой помощи.

На месте происшествия проводят следственные действия работники УМВД в Черновицкой области.

 

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