В Украине 30 сентября будет отмечаться День усыновления
15:18, 27 ноября 2008Страна
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В день Веры, Надежды, Любви
В Украине ежегодно 30 сентября будет отмечаться День усыновления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая сегодня на Всеукраинском форуме усыновителей.
В частности, В.ЮЩЕНКО сообщил, что сегодня подписал указ об установлении Дня усыновления, который будет отмечаться 30 сентября, - в день, когда весь христианский мир отмечает праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софьи.
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