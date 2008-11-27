В Украине 30 сентября будет отмечаться День усыновления

В Украине ежегодно 30 сентября будет отмечаться День усыновления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая сегодня на Всеукраинском форуме усыновителей.

В частности, В.ЮЩЕНКО сообщил, что сегодня подписал указ об установлении Дня усыновления, который будет отмечаться 30 сентября, - в день, когда весь христианский мир отмечает праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софьи.