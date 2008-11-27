ВР призывают ратифицировать Гаагскую конвенцию о защите детей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Верховную Раду Украины ратифицировать Гаагскую Конвенцию о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления, принятую в 1993 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая на Всеукраинском форуме усыновителей.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что парламент трижды пытался ратифицировать эту конвенцию, но не хватало голосов. Президент отметил, что пришло время взять на себя ответственность в этой сфере и войти в европейское правовое поле по защите и усыновлению детей.

При этом глава Украинского государства отметил, что фактически Украина является единственной страной в Европе, которая не присоединилась к этой Конвенции.

По словам В.ЮЩЕНКО, важно, чтобы Украина постепенно перестала быть донором для других стран в сфере усыновления детей. Он призвал власть на всех уровнях "пытаться достучаться до украинской нации, чтобы они сами активнее усыновляли детей". В.ЮЩЕНКО привел статистику, согласно которой в некоторых областях Украины, например, Донецкой, Запорожской, Николаевской, количество детей, усыновленных иностранцами, выше, чем количество детей, которых усыновили граждане Украины. В.ЮЩЕНКО призвал изменять эту тенденцию кардинально.

Кроме того, Президент отметил важность того, чтобы украинское государство интересовалось судьбой детей, усыновленных иностранными гражданами.