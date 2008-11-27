160 стран договорились усилить борьбу с курением

Представители 160 стран мира, в том числе Украины, договорились об усилении борьбы с табакокурением.

Как сообщили УНИАН в Коалиции общественных организаций «За свободную от табачного дыма Украину», это стало итогом ІІІ международной конференции Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком, которая завершилась 22 ноября в Дурбане (ПАР).

Первоочередно, в соответствии с взятыми на себя обязательствами, Украина должна запретить все виды рекламы сигарет, в том числе промоакции, а также спонсорство концертов и спортивных соревнований. Запрет на рекламу табачных изделий должен распространяться на внешнюю, внутреннюю рекламу и электронные СМИ. Также Украина должна запретить употребление названий табачных брендов на всех продуктах, которые не принадлежат к табачным изделиям.

Кроме того, отныне государство должно требовать больших и более четких предупредительных надписей на упаковке табачных изделий. Предупреждения должны содержать графические изображения болезней, вызванных табаком, и должны занимать не менее 50% пачки сигарет. Также они должны изменяться, чтобы потребитель не успевал к ним привыкнуть. Согласно директивам, маркировка и упаковки должны быть лишены надписей и символов, вводящих в заблуждение, создавая впечатление, что определенные сигареты являются менее вредными, чем другие.

Коалиция заявляет, что также Украина должна принять меры для ограничения влияния табачной продукции на политику в сфере здравоохранения и обеспечения прозрачности любого взаимодействия. Кроме того, стандарт требует, чтобы любая информация, которая предоставляется табачной индустрией, была точной и прозрачной. Не допускается партнерство с табачной индустрией по вопросам, которые имеют отношение к здоровью. Деятельность, которая зовется «социальной ответственностью», должна строго регулироваться. Ведь «так называемая «корпоративная социальная ответственность» табачных компаний – это не больше, чем маркетинговая тактика табачной индустрии для создания своего позитивного имиджа, несмотря на смертельный характер продукции», - утверждает Наталия ТОРОПОВА, координатор проектов в Украине «Кампания за будущее без курения», которая представляла украинскую общественность на конференции.

«Все обязательства, которые взяла на себя Украина, ратифицировав Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе с табаком, должны быть выполнены первоочередно, – заявил председатель Национального совета по вопросам здравоохранения Николай ПОЛИЩУК, который представлял Украину на конференции. – От болезней, которые вызваны табаком, в Украине умирает в несколько раз больше людей, чем от всех инфекционных болезней, СПИДа, травматических случаев и туберкулеза, вместе взятых. Однако в Украине существуют координационные советы при Президенте Украины и Кабинете Министров Украины по вопросам борьбы с туберкулезом, СПИДом. А для борьбы с табачной эпидемией даже нет отдела в Министерстве здравоохранения. И это то, что также должно сделать государство».

Следующая конференция по Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком состоится через два года в Уругвае, где Украина должна будет представить отчет по взятым на себя обязательствам.

*** Украина занимает седьмое место с конца в списке 132 стран по уровню распространенности табакокурения. В Украине курят две трети мужчин (старше 15 лет) – 67% – и каждая 5-я женщина – 20%. Так много, как в Украине, например, в США и Канаде курили в 1960-е годы, когда человечеству еще только стали известны научные данные о вреде курения. Сегодня там распространенность курения вдвое меньше, чем в Украине.