Ющенко призывает активнее усыновлять детей старшего возраста

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинцев активнее усыновлять детей старшего возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая сегодня на Всеукраинском форуме усыновителей.

Президент положительно оценил шаги государства в проведении реформ по усыновлению детей. Он отметил, что например, сегодня не существует проблемы с усыновлением детей в возрасте до 5 лет, наоборот, есть очередь в тысячу семей на усыновление. Президент сказал, что это хороший пример того, как государство может изменить ситуацию к лучшему, без шумихи, без политики. «Я счастлив, что сироты попадают в дефицитную категорию», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он отметил, что более сложная ситуация с детьми старшего возраста. В частности, детей-сирот в возрасте после 11 лет намного больше, чем желающих усыновить их (из 31 тыс. 186 детей, нуждающихся в усыновлении, 1 тыс. 670 - дети до 3 лет, остальные - старше 3 лет – УНИАН).

В то же время В.ЮЩЕНКО оптимистично смотрит на развитие ситуации, поскольку сегодня очень многие семьи готовы усыновить сирот. Он привел статистику, что сегодня ежедневно рождается до 1400 младенцев, до 50 остаются сиротами, а усыновляют ежедневно 60. В то же время 4 года назад оставалось на 15-20 сирот больше, чем усыновляли. В.ЮЩЕНКО отметил, что осталось еще много проблем, которые он призвал решать на всех ступенях власти. Кроме того, он призвал журналистов активно популяризировать в обществе идею усыновления.