Приступ стенокардии - от холодной погоды. Приемы первой помощи

В момент приступа стенокардии у человека возникает ощущение давления, тяжести, смешанное с чувством тупой боли, в центральной части грудной клетки, за грудиной, иногда даже где-то глубоко в горле.

В отдельных случаях резче выражена болевая окраска приступа. Боль может быть интенсивной, сопровождаться испугом, слабостью, появлением холодного пота, но уже через 2–3 минуты она проходит, и человек вновь чувствует себя здоровым. У других больных это не боль, а своеобразное ощущение жжения, давления за грудиной или в области шеи. Обычно подобные кратковременные приступы наблюдаются утром, когда человек спешит на работу, особенно в холодную ветреную погоду. Это типичная стенокардия напряжения. Нередко приступы развиваются после плотной еды, в момент физических усилий либо вскоре после большого эмоционального напряжения, отрицательных психологических воздействий или иных волнений.

При стенокардии покоя, нередко возникающей ночью или рано утром, когда больной находится в состоянии полного покоя, большое значение имеет фактор сосудистого спазма (в одном из участков коронарной артерии). Как правило, такие спазмы появляются у больных с артериальной гипертонией или пораженными атеросклерозом коронарными артериями.

Следует подчеркнуть, что приступ стенокардии у каждого человека с ишемической болезнью сердца протекает по-своему. Один больной воспринимает их как чувство боли или жжения, другой – как давление или сжатие в груди, третий – как нехватку воздуха, невозможность свободно дышать. По-разному рассказывают больные и о болевой зоне во время приступа: в одних боль возникает в левой половине грудной клетки с распространением в левую руку, в других – боли ощущаются в верхней части грудины, реже они сосредотачиваются «под ложечкой», в верхнем отделе живота, иногда в области шеи, нижней челюсти. Даже у одного и того же больного приступы стенокардии могут отличаться друг от друга не только по месту возникновения, но и по вызывающим их факторам, времени появления, частоте и длительности.

Бывают периоды, когда приступы стенокардии появляются изредка, только в холодную ветреную погоду, если больной торопится на работу и ему предстоит трудный день. Эти периоды могут смениться ухудшением, при котором данные приступы возникают через каждые 150–200 метров быстрой ходьбы; это вынуждает больного останавливаться и отдыхать 2–3 минуты или принимать нитроглицерин, после чего приступ прекращается. В иных случаях приступы стенокардии имеют определенную связь с волнением, нервным стрессом и сопровождаются учащенным сердцебиением, подъемом артериального давления. Нередко встречаются и такие случаи, когда ранее беспокоившие приступы стенокардии ослабевают или исчезают на довольно длительный период (недели, месяцы, иногда и годы), больные как бы выздоравливают. Однако в дальнейшем приступы стенокардии чаще всего возобновляются. Таким образом, проявления ишемической болезни сердца чрезвычайно вариабельны, а ее течение характеризуется сменой периодов затишья и обострения.

В последние годы широкое распространение получил термин «нестабильная стенокардия», который противопоставляется стабильной стенокардии. Стабильная стенокардия – состояние, характеризующееся привычными больному приступами кратковременных загрудинных болей, наступающих при определенных ситуациях (при быстрой ходьбе, особенно после еды, при волнении и т.д.). При стабильной стенокардии должно проводиться систематическое плановое лечение, при этом в большинстве случаев нет показаний к срочной госпитализации. Другое дело, если она возникла впервые в жизни или ее приступы участились, если наряду со стенокардией напряжения появилась стенокардия покоя, приступы стали хуже «сниматься» нитроглицерином, сделались более резкими или более длительными. Стенокардию такого типа называют нестабильной. Больные с нестабильной стенокардией должны резко ограничивать физические и эмоциональные нагрузки. Врачи тщательно следят за состоянием их здоровья и электрокардиограммой, в большинстве же случаев таких больных госпитализируют для проведения интенсивного наблюдения и активного лечения в условиях стационара. Появление приступов по типу нестабильной стенокардии может оказаться предвестником инфаркта миокарда.

Как уже отмечалось, не всегда легко определить четкую грань между стенокардией и инфарктом миокарда. В отдельных случаях нетяжелый инфаркт миокарда больные переносят «на ногах», не прибегая к врачебной помощи. Однако более типично для инфаркта бурное и тяжелое течение в начальном периоде. Острый инфаркт миокарда чаще всего протекает как приступ резких, пронизывающих, затяжных болей либо как очень тягостное ощущение сдавливания грудной клетки, будто кто-то сжимает ее тисками. Возникают испуг, беспокойство, затрудняется дыхание, больной мечется по комнате, не находит себе места. Возбуждение сменяется слабостью, холодным потом. Особенно если боли продолжаются более 1–2 часов.

Что делать при приступе стенокардии?

Во время такого приступа нитроглицерин, ранее облегчавший состояние, почти не уменьшает болей и дает лишь кратковременный эффект. И только вызов врача скорой помощи с введением больному высокоэффективных лекарственных средств, снимают приступ. В разгар боли больной становится бледным, пульс – слабым и частым, артериальное давление резко падает. Это самый опасный период в течение всей болезни, требующий немедленного вмешательства врача и срочной госпитализации.

Если у человека впервые возникла стенокардия или развился приступ болей в груди, сопровождающийся слабостью, холодным потом, тошнотой и рвотой, головокружением или кратковременной потерей сознания, крайне важно сразу же вызвать врача. Только врач в состоянии оценить характер тех или иных проявлений болезни и назначить дополнительные исследования, которые позволят поставить точный диагноз, решить вопрос о необходимости госпитализации и рекомендовать правильное лечение.

Во всех случаях больного с подозрением на инфаркт миокарда направляют в стационар, где его тщательно обследуют, наблюдают и интенсивно лечат. В специализированных кардиологических отделениях имеются реанимационные палаты и блоки интенсивной терапии, куда помещают тяжелобольных, чтобы установить за ними постоянный электрокардиологический контроль и усиленное наблюдение. В этих палатах и отделениях справляются с такими осложнениями инфаркта миокарда, которые еще 10–15 лет назад считались несовместимыми с жизнью.

У некоторых больных инфаркт миокарда развивается внезапно, почти без всяких предвестников, при кажущемся полном здоровье. Однако, если провести обследование таких «здоровых» людей до инфаркта миокарда, то в большинстве случаев можно обнаружить те или иные признаки, свидетельствующие об атеросклерозе сосудов сердца или о нарушениях обмена веществ, которые разлились задолго до инфаркта.

Установить диагноз инфаркта миокарда иногда бывает нелегко, распознанию помогают электрокардиография, исследование биохимического состава крови и другие вспомогательные диагностические методы.

Во многих странах мира, в том числе и в России, проводятся профилактические обследования населения для выяснения скрыто протекающей ишемической болезни сердца и лежащего в ее основе атеросклероза коронарных артерий, но пока такие осмотры не носят еще повсеместного характера. К сожалению, не все население охотно откликается на такие мероприятия, хотя это один из прямых путей оценки состояния здоровья и своевременного принятия мер по его сохранению.

Результаты лечения ишемической болезни сердца, как и оказание помощи при стенокардии, зависят от уровня осведомленности больных.

Необходимости придерживаться диеты с низким содержанием жиров, ограничить прием алкоголя, отказаться от курения, добиваться снижения избыточной массы тела, соблюдать адекватный режим физической активности, избегать стрессов, научиться способам снятия эмоционального напряжения.

Больной должен знать возможные эквиваленты стенокардитической боли, научиться отличать их от других. В индивидуальной беседе лечащий врач дает четкие указания больному о том, в каких случаях необходим вызов врача скорой медицинской помощи, указывает на необходимость иметь под рукой средства самопомощи, какие средства и как следует применять их при стенокардии.

Приемы самопомощи и последовательные действия при приступе стенокардии

Самопомощь при приступе стенокардии:

Если боль возникает во время физической нагрузки или во время ходьбы – немедленно прекратить нагрузки, остановиться и сесть.

Если боль возникает в покое, в положении лежа – сразу же сесть с опущенными ногами.

Открыть окно, расстегнуть затрудняющую дыхание одежду, обеспечить доступ свежего воздуха.

Принять 1 таблетку нитроглицерина под язык или вспрыснуть под язык 1 дозу нитроминта. При отсутствии эффекта принять указанные препараты повторно (нитроглицерин в таблетках с интервалом в 3 минуты, нитроминт через 1 минуту) не более 3-х раз. В случае появления головных болей на прием нитроглицерина следует сочетать их прием с анальгетиками: анальгин, баралгин, седалгин и другими.

Если боль длиться более 20 минут и боль не проходит после 3-хкратного приема нитроглицерина – немедленно вызвать врача скорой медицинской помощи, при этом до прибытия скорой помощи разжевать 0,25 г ацетилсалициловой кислоты (аспирина).

При повышенном артериальном давлении – прием внутрь или под язык 0,15 мг клофеллина либо другого быстродействующего гипотензивного препарата в необходимой дозе.

При сердцебиении более 110 в 1 минуту и отсутствии противопоказаний принять 10 – 20 мг анаприллина внутрь или под язык.

Больной должен знать о том, что если боль сопровождается резкой слабостью, бледностью, холодным потом, головокружением, это могут быть признаки снижения артериального давления и прием нитроглицерина противопоказан. В этих случаях следует лечь, сразу же вызвать врача скорой помощи. Для уменьшения боли можно использовать ацетилсалициловую кислоту (аспирин) или таблетированные анальгетики: анальгин, баралгин и другие.

Валидол не является основным препаратом первой помощи и поэтому его применение может затянуть приступ стенокардии из-за его слабой эффективности.

Если с приступом стенокардии больному удается справиться самостоятельно, он должен на ближайшие часы ограничить физические и эмоциональные нагрузки, принять рекомендованные для постоянного лечения лекарственные средства, сравнить его с предыдущими приступами. После приступа стенокардии, который явно отличался от обычных (боль возникла впервые в покое или изменилась локализация либо распространение боли, или боль очень сильная и необычно продолжительная) или возник впервые обязательно вызвать врача на дом и до его прихода соблюдать строгий постельный режим, принять рекомендованные для постоянного лечения лекарственные средства, включая 0,25 г ацетилсалициловой кислоты (аспирина). При частом пульсе может быть полезен прием 40 капель валокордина или корвалола.

При подозрении на острый инфаркт миокарда основная самопомощь заключается в немедленном вызове врача скорой помощи. Попытки больного самостоятельно добраться до поликлиники абсолютно недопустимы! Важное значение имеет соблюдение строго постельного режима и использование мер доврачебной помощи, аналогичных таковым при приступе стенокардии.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что неотложная помощь при стенокардии должна быть максимально ранней, так как своевременность оказания помощи имеет определяющее значение. Больным стенокардией и подозрением на острый инфаркт миокарда жизненно важно знать, когда следует обращаться за неотложной медицинской помощью и что делать до прибытия врача. Определенную помощь в получении этой необходимой информации могут оказать вышеизложенные рекомендации.

Сердце.ру