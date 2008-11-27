Волосы и ногти после 40 лет

Многие женщины после сорока лет жалуются на то, что ногти становятся ломкими, начинают слоиться или даже крошиться. Ухудшается и состояние волос. Волосы часто становятся тонкими, тусклыми, сильно путаются. В чем причина этих неприятных изменений и можно ли исправить ситуацию?

После сорока лет организм женщины начинает перестраиваться. Первыми на происходящие изменения реагируют волосы и ногти. И это вполне нормальное явление. Объясняется это изменением гормонального фона в организме, а в частности снижением уровня эстрогена и прогестерона.

Данное состояние можно попытаться исправить с помощью различных косметических средств, но важно знать, что они дают лишь кратковременный эффект и требуют поэтому регулярного применения.

Для достижения хорошего результата и для его закрепления, рекомендовано изменить ситуацию при помощи пищевого рациона.

Укрепить волосы и ногти поможет желатин. По этому, чаще включайте в свой рацион фруктовые и овощные желе, заливные блюда. Обычный десерт замените фруктовым желе. Оно содержит немного калорий и при этом очень вкусно.

Полезны для ногтей и волос и каши. Обратите свое внимание на гречневую кашу, которая содержит большое количество железа, необходимого для обмена веществ.

В крупяных кашах вы сможете найти необходимый цинк, отвечающий за прочность цвета ваших волос, а также серу, которая важна для их роста. В овсяной каше содержится большое количество аминокислот, микроэлементов и белков. Для употребления также рекомендованы инжир, морепродукты, рыба, кисломолочные продукты, так как они богаты кальцием.

www.gen.su