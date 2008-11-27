В Одесской области ликвидирован пожар в детском санатории

Вчера в 22.37 в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области в детском специализированном санатории «Затока» возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате пожара была повреждена крыша административно-хозяйственного корпуса на общей площади 180 кв. м. Причина пожара – попадание искры от трубы котельной на крышу здания.

Пожар был ликвидирован подразделениями МЧС.