В Одесской области ликвидирован пожар в детском санатории
12:00, 27 ноября 2008Страна
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Попала искра из котельной
Вчера в 22.37 в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области в детском специализированном санатории «Затока» возник пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате пожара была повреждена крыша административно-хозяйственного корпуса на общей площади 180 кв. м. Причина пожара – попадание искры от трубы котельной на крышу здания.
Пожар был ликвидирован подразделениями МЧС.
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