Литвин стал почетным профессором Тернопольского медуниверситета

Лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН стал почетным профессором Тернопольского государственного медицинского университета им. И. Горбачевского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Народной партии, соответствующий диплом и мантию В.ЛИТВИНУ вручили 26 ноября во время встречи со студентами вуза. На церемонии вручения также присутствовали преподаватели медуниверситета, представители Народной партии, городской председатель Роман ЗАСТАВНЫЙ.

Во время своего выступления перед студентами и представителями профессорско-преподавательского состава университета В.ЛИТВИН как член парламентского Комитета по вопросам науки и образования пообещал прилагать все усилия для того, чтобы высшее образование в Украине получило соответствующий статус. В частности, он пообещал добиваться развития автономии и самоуправления в высших учебных заведениях, которым, по его мнению, нужно предоставить право выдавать дипломы собственного образца.

Во время визита в Тернопольскую область В.ЛИТВИН также встретился с жителями Бучача, пгт Дружба и работниками ООО “Бучачагрохлебпром”.