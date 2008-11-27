Более трети украинцев готовы взять на воспитание детей-сирот

34% граждан Украины готовы взять на воспитание в собственную семью детей-сирот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, открывая сегодня Всеукраинский форум усыновителей.

Он, в частности, сообщил, что по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с 3 по 13 ноября по заказу Государственного департамента по усыновлению и защите прав ребенка Минсемьи было проведено исследование, которое свидетельствует о существенных изменениях во взглядах украинцев на сферу защиты детей.

Как отметил Ю.ПАВЛЕНКО, 34% опрошенных, которые выразили готовность рассматривать возможность усыновления, - это более 2 млн. человек. Ю.ПАВЛЕНКО напомнил, что в 2006 году эта цифра составляла лишь 19%.

При этом министр отметил, что усыновлению в Украине подлежит около 31 тыс. детей.

Также Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что более 50% украинцев выразили готовность помогать материально детям-сиротам и т.д.

Эти и другие результаты исследования дают основания Ю.ПАВЛЕНКО говорить о том, что за 3 года активной работы в этой сфере удалось изменить систему, а главное - отношение граждан к проблеме усыновления детей.

Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что только в этом году были усыновлены 6,5 тыс. детей из 35 тыс., которые были усыновлены за все годы независимости. Также министр констатировал, что в текущем году Украина вышла на результат, когда ежедневно усыновляют больше детей, чем остается сиротами.