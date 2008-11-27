В ЕС одобрены меры по предупреждению почесухи

Еврокомиссия одобрила меры для предупреждения распространения почесухи (заболевание, известное у коз и овец).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Нина ПАПАДЛАКИ.

По ее словам, 26 ноября страны-члены Европейского Союза поддержали предложения Еврокомиссии, которые предусматривают, в частности, целевой запрет на использование пораженного молока жвачных животных для кормления. Так, предложение предусматривает запрет на использование для кормления животных молока от пораженных почесухой крупного рогатого скота и овец, а также запрет на использование молока коз.

Кроме того, предложения предусматривают изымать склонных к болезни овец и коз для замены на генетически более стойкие виды. Предлагается, что такая замена будет осуществляться при финансовом участии Еврокомиссии. Козы и овцы должны быть изъяты с молочных ферм в течение 18 месяцев после установления диагноза «классическая почесуха».

Предложения не касаются использования молока для потребления людьми, что означает, что молоко от пораженных животных может использоваться для производства сыров.

Предложения будут переданы в Европарламент, который планирует определиться по ним в течение месяца.