Донетчина: заболеваемость гепатитом «А» снизилась на 30%

В Донецкой области эпидемиологи отмечают снижение за 10 месяцев текущего года заболеваемости населения гепатитом «А» на 30%.

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санэпидемстанции, на сегодня эпидситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями и вирусным гепатитом «А» благополучная. За январь-октябрь текущего года в области зарегистрировано 7,3 тыс. случаев острых кишечных инфекций, более 700 случаев сальмонеллёза и около 300 случаев вирусного гепатита «А». Показатели заболеваемости на 100 тыс. населения составили: острых кишечных инфекций -158; сальмонеллеза - 16 и вирусного гепатита «А» - 6,4; что ниже прошлогодних показателей, соответственно, на 8%; на 2% и на 30%.

С сентября на отдельных территориях, свободных в течение последних 5-10 лет от вирусного гепатита «А», отмечается сезонный периодический подъём заболеваемости этой инфекцией. Такая тенденция прослеживается в городах Артемовске, Макеевке, Доброполье, Шахтёрске и Старобешевском, Краснолиманском районах за счёт единичных случаев, не связанных между собой единым централизованным фактором передачи. Более чем в 80% случаев заболело взрослое население, и только единичные случаи зарегистрированы среди учащихся общеобразовательных школ в городах Макеевка и Шахтёрск.

Эпидемиологи отметили, что заражение происходило контактно-бытовым путем, из-за нарушений санитарно-гигиенического режима и в результате дефицита водопроводной воды (подачи воды по графику). В связи с перебоями подачи воды в городах, где были зарегистрированы случаи заболевания, облСЭС направила мэрам этих городов предписание по усилению контроля за обеспечением населения, в первую очередь детских и подростковых учреждений, гарантированной питьевой водой, изменения графика подачи воды в целях исключения перебоев в учебное время.

Врачи подчеркнули, что традиционными мерами профилактики являются также соблюдение личной и общественной гигиены, употребление кипяченной водопроводной или бутилированной воды гарантированного качества.

Учитывая высокую восприимчивость к гепатиту «А» детей школьного возраста, актуальной остается санитарно-просветительная работа среди детей по обучению гигиеническим навыкам и их соблюдению в условиях учебного заведения и в быту, заключили в облСЭС.