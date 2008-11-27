В Харькове запретили курить в школах и больницах

В коммунальных учреждениях здравоохранения и образования Харькова запрещено табакакурение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского председателя, такое решение вчера принял исполком Харьковского городского совета.

Городской председатель Михаил ДОБКИН рекомендовал специалистам исполкома подготовить протокольное поручение об обращении к руководителям учреждений других форм собственности с просьбой ввести аналогичные меры и на своих территориях.

Как отметил заместитель Харьковского городского председателя – директор Департамента здравоохранения и социальных вопросов Игорь ШУРМА, проблема табакокурения сегодня имеет угрожающие масштабы. Большинство детей начинают курить в возрасте 11-14 лет, постоянно растет количество курящих женщин.