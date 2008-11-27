По уровню заболеваемости туберкулезом Украина на 7 месте в Европейском регионе ВОЗ

На нынешнем этапе Украина отнесена к группе стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом (81 на 100 тыс. населения) и занимает по этому показателю седьмое место в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после России, Грузии, Киргизстана, Румынии, Молдовы и Казахстана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, такие данные были приведены во время расширенного выездного заседания Коллегии Минздрава по вопросам противодействия туберкулезу, которое состоялось на базе Донецкой областной государственной администрации.

Так, в 2007 году на диспансерном учете в противотуберкулезных заведениях Украины состояло 498 тыс. 643 больных, в том числе больных активными формами туберкулеза – 93 тыс. 195 человек. Самые высокие показатели заболеваемости всеми формами туберкулеза остаются в юго-восточных регионах Украины: в Херсонской области – 151,4 на 100 тыс. населения (в 2006 г. - 155,7); Кировоградской – 101,9 (в 2006 г. - 113,4); Луганской – 103,5 (в 2006 г. - 111,7).

Анализ показателя смертности от туберкулеза за 15 последних лет увеличился в 2,9 раза. “Этот показатель в 2005 году составлял 25,6 на 100 тыс. населения. В 2007 году он по сравнению с предыдущим 2006 годом также не имел тенденции к снижению, и составлял 22,6 на 100 тыс. населения”, - отмечается в сообщении Минздрава.

Эпидемия туберкулеза в Украине имеет две особенности. Первая – наблюдается взаимозависимость скорости распространения туберкулеза от эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа и распространения наркомании. Вторая - высокий уровень химиорезистентных форм: первичной – 30% и вторичной – 75%.

В структуре заболеваемости туберкулезом наибольший процент приходится на безработных трудоспособного возраста.

В то же время очевидно недостаточное финансирование региональных программ противодействия туберкулезу. Кроме того, ни в одном регионе не обеспечивается надлежащее питание больных туберкулезом и инфицированных микобактериями туберкулеза по нормам, предусмотренным соответствующим постановлением правительства.

Во фтизиатрической службе самым болезненным вопросом остается недостаточное кадровое обеспечение во всех регионах страны, а также высокая заболеваемость туберкулезом среди медицинских работников. В частности, по состоянию на 1 января 2008 г. в заведениях здравоохранения системы Минздрава Украины зарегистрирована 3601 штатная должность врачей-фтизиатров, на которых работают 2604 врачей-физических лиц, которые в то же время занимают 3289 врачебных должностей.

Количество врачей-физических лиц (в заведениях здравоохранения с учетом санаториев) сокращается: в 2004 г. их было 3147, в 2007 г. – 2951. Самые низкие показатели укомплектованности - в Кировоградской (56,5%), Николаевской (62,8%), Донецкой (61,8%) областях.

Относительно причин, из-за которых невозможно в кратчайшие сроки улучшить эпидемиологическую ситуацию с туберкулезом, в Минздраве указывают, что эпидемия туберкулеза является чрезвычайно инерционной системой в своей реакции на даже правильное и своевременное противодействие эпидемическим проявлениям. То есть, регрессия эпидемии туберкулеза в Украине может быть отсрочена во времени на 5-6 лет.

Кроме того, есть как объективные, так и субъективные причины, в первую очередь: быстрые темпы роста количества больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом и туберкулезом с медикаментозной стойкостью к противотуберкулезным препаратам; крайне неудовлетворительное материально-техническое обеспечение противотуберкулезных заведений и лабораторий; отсутствие лаборатории, которая в полном объеме выполняла бы функции центральной лаборатории страны, и обеспечивала контроль над качеством диагностики туберкулеза; высокий процент больных, которые перерывают лечение (от 4,9 до 33%), что является одной из основных причин развития стойких к противотуберкулезным препаратам форм туберкулеза и тому подобное.