Люди, родившиеся осенью, болеют чаще и тяжелее

Ученые неоднократно пытались привязать здоровье человека к дате его рождения. На этот раз исследователи утверждают, что рождённые осенью дети более болезненны, чем остальные.

На первый взгляд подобные изыскания могут показаться чем-то из области астрологии, а не медицины, тем не менее подобные теории не раз рассматривались серьезными учеными и публиковались в авторитетных медицинских журналах. Так, около полутора лет назад израильские медики обнародовали результаты масштабного исследования, согласно которым зрение человека также зависело от того, когда он родился. Если ребенок появился на свет в июне или июле, вырастет он с большой вероятностью близоруким. Если же в декабре или январе - наоборот, будет видеть хорошо всю жизнь.

Сегодня врачи выступили с другим заявлением: дети, родившиеся в осенние месяцы, больше подвержены заболеваниям дыхательных путей, особенно астме. Связано это с тем, что осень и зима - традиционные периоды эпидемий ангины, гриппа и других респираторных болезней. И, чем младше малыш, тем сильнее удар, который наносят эти болячки по его организму, потому что в первые месяцы жизни иммунитет человека особенно слаб.

Чтобы прийти к такому выводу, ученым из Университета Вандербильта (США) пришлось исследовать более чем 95 000 медицинских карт американских детей, сообщает Daily Mail. Посчитав, сколько из них постоянно ловят разные инфекции, а сколько обладают относительно крепким здоровьем, врачи выяснили, что "осенние" малыши на 30% более склонны к болезням, чем остальные.

Ученые также предполагают, что, если ребенок часто болеет простудами в детстве, ко взрослому возрасту он может заработать серьезные хронические проблемы с дыхательной системой. Соответственно, они считают, что существует и обратная зависимость. То есть, если не дать заболеть ребенку на 1-м или 2-м году его жизни, это сможет предотвратить серьезные заболевания в дальнейшем. Однако доказательств этой теории пока нет, и врачи обещают продолжить работу в этом же напрвлении. Они не исключают, что конечным результатом станет рекомендация избегать зачатия в январе и феврале.