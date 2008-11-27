Причина смерти школьницы - плохое медобслуживание в школах

Причина смерти ученицы 7-го класса, которая вчера умерла в актовом зале запорожской гимназии № 93, так же, как и смерти школьника, умершего в Запорожье на уроке физкультуры в октябре т.г. - отсутствие необходимого медобслуживания школьников.

Об это в интервью УНИАН заявил начальник Запорожского городского управления образования и науки Дмитрий СЕКИРИНСКИЙ.

"Вскрытие показало, что девочка умерла в результате внезапной остановки сердца. При этом при жизни ребенок не состоял на диспансерном учете и у него не было выявлено никаких патологий, хотя все медосмотры она проходила. Это говорит только об одном - о том, что медобслуживание школьников вообще и медобследование в частности у нас не на должном уровне», - подчеркнул Д.СЕКИРИНСКИЙ.

По его словам, медобследование просто формальное - заключается в том, что в школу приходит терапевт, через которого в течение 1-2 дней "прогоняют" всех учащихся. «И это все обследование: никакого привлечения узких специалистов с использованием кардиографов и другого оборудования вообще не проводится. Потому что на это банально из года в год не закладываются средства», - сказал он.

Д.СЕКИРИНСКИЙ добавил, что так происходит не только в Запорожье, а по всей Украине. «Потому что в министерствах у нас предпочитают издавать "умные" постановления об отмене беговых упражнений, а не работать над тем, чтобы фактическое состояние здоровья населения отвечало отраженному на бумаге", - заявил Д.СЕКИРИНСКИЙ.

Он так же отметил, что, по его мнению, родителям детей, появившихся на свет в период с 1992г. по 1998г., надо особенно внимательно относиться к здоровью своих детей.

"Это дети, которые родились в период серьезного финансово-экономического кризиса, который отразился на каждой семье, на каждой женщине-роженице и на каждом ребенке, который, скорее всего, даже в плане питания имел возможность получать гораздо меньше, чем получают дети сейчас", - заявил Д.СЕКИРИНСКИЙ.

Он так же отметил, что заявления ряда запорожских СМИ о том, что девочка погибла потому, что в приехавшей "Скорой" не было дефибриллятора, не соответствует действительности.

"Скорая" приехала через 7 минут после вызова, и дефибриллятор был, но "запустить" сердце не удалось", - заверил начальник Запорожского горуправления образования и науки.

Как сообщал УНИАН. 25 ноября в школе-гимназии №93, расположенной в Шевченковском районе Запорожья, в помещении актового зала упала на пол во время подготовки к репетиции танца и умерла 12-летняя девочка. Трагедия стала вторым случаем смерти ребенка в запорожской школе с начала осени. В октябре в Запорожье на уроке физкультуры после беговых упражнений умер мальчик.