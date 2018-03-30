На вас чихают? Защищайтесь!

По статистике, простуду вызывают более 200 различных вирусов, которые готовы напасть на человека в любую минуту. И, к сожалению, вероятность их успешной атаки достигает 50 процентов. Почему же мы так легко подхватываем простуду и грипп?

Объясняется все просто. Во-первых, вирусов гораздо больше, чем людей, а, во-вторых, мы слишком часто не в состоянии оказать им достойного сопротивления. В результате, плохо вымытая чашка или чужой чих на другом конце вагона электрички, укладывают нас в постель. Например, грипп, как и другие вирусные заболевания, передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании, разговоре. По самым скромным подсчетам, один инфицированный вирусом гриппа человек может одновременно заразить 20–25 здоровых людей, попавших в опасную зону.

Зачастую это происходит из-за отсутствия среди населения элементарной санитарно-гигиенической культуры. Сколько не говори, что в период подъема простудных заболеваний нужно в общественных местах носить марлевые маски, следуют этому совету единицы. Кто-то боится, что на него будут показывать пальцем, а кто-то уверен, что к нему вирусы не пристают.

Хуже всего ведут себя те, кто, уже заболев, лезут в транспорт, идут на работу или в кинотеатр, считая себя кем-то вроде героев. При этом, они зачастую даже не прикрываются носовыми платками, когда их одолевает кашель или чихание. А ведь, ношение индивидуальных средств защиты вроде марлевой повязки, способны снизить риск распространения инфекции на 80%.

Как же быть, если рядом с вами окажется человек, который буквально чихает на вас? Прежде всего, постарайтесь отойти от него на безопасное расстояние – минимум на три-четыре метра. Если это невозможно (например, вы едете в автобусе), примите простейшие меры предосторожности: прикройте сами свой рот и нос носовым платком, отгородитесь от разносчика заразы газетой или пересядьте на другое сиденье.

В период разгара простудных заболеваний как можно реже посещайте места массового скопления народа - собрания, митинги, крупные магазины, рынки. По возможности ограничьте походы в кафе, театры, музеи, клубы, на дискотеки.

Не менее часто простуда передается через руки при обычном рукопожатии. Установлено, что на руках вирусы живут от 1 до 3 часов. Чтобы избавиться от них и избежать возможного заражения, прикоснувшись к слизистой глаз, носа или рта, как можно чаще мойте руки в течение дня: вместе с частичками отшелушивающейся кожи смоются и поселившиеся на ней вирусы.

Чаще меняйте зубную щетку, не реже одного раза в две недели. Исследования показывают, что на ее щетине вирусы живут очень долго – до семи дней. Учтите и то, что в сухих щетках скапливается меньше бактерий, чем во влажных. Чтобы зубная щетка быстрее высыхала, храните ее без футляра щетиной вверх, и лучше не в ванной комнате, а в более светлом и сухом месте - например, в спальне или кухне на подоконнике.

Чаще проветривайте помещение дома и на работе: это снижает концентрацию вирусов в воздухе. Регулярно увлажняйте воздух в квартире. Для этого либо ежедневно проводите влажную уборку, либо ставьте на ночь в угол тазик с водой (можно развешивать на батареях влажные простыни), либо купите специальный увлажнитель в магазине.

Очень надежное средство защиты от вирусов - мешочек с чесноком. Натрите несколько зубчиков чеснока на мелкой терке, положите чесночную кашицу в марлевый мешочек и подвесьте к потолку, каждый день заполняя мешочек свежей чесночной массой. Не забывайте ежедневно включать чеснок и лук в свой рацион питания. Чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, пожуйте после употребления чеснока семена укропа. Можно нарезать чеснок на мелкие части и глотать их не прожевывая, а лишь запивая кипяченой водой, - запаха тоже не будет. Кроме того, сейчас продаются чесночные таблетки, которые уже избавлены от неприятного аромата.

Как видите, не так уж сложно защититься от вирусов. Достаточно соблюдать при встрече с ними определенную дистанцию, проявляя максимум аккуратности и осторожности. Одновременно с этим желательно вплотную заняться повышением иммунитета. Начните с самого простого: хорошо высыпайтесь и правильно питайтесь, увеличив количество потребляемых фруктов, зелени, овощей, особенно тех, что содержат витамин С. Надежный противопростудный барьер выстраивается в организме и при ежедневном потреблении витамина А, который к тому же улучшает остроту зрения.

Не упускайте возможности провести свободное время за городом, в лесу или погулять в городском парке. Каждый день выполняйте в течение 20-30 минут физические упражнения, соответствующие вашему возрасту и общему состоянию организма. Только не переусердствуйте. Почувствовав недомогание, ослабьте физическую нагрузку или вообще прекратите занятия.

Никогда не рискуйте собственным здоровьем. Выходя на улицу в холодную погоду, тепло одевайтесь. Начните с теплого нижнего белья, поглощающего влагу. Затем наденьте шерстяной свитер или пуловер, чтобы создать для холодного воздуха изоляционный барьер. А сверху - легкое пальто или куртку на синтепоне из водоотталкивающего, но "дышащего" материала. Кстати, через непокрытую голову организм теряет до 50 процентов накопленного в нем тепла. Это насчет моды ходить без шапки.

"Правда.Ру"