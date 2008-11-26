В Тернопольской области два человека погибли от переохлаждения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, тело 53-летнего мужчины обнаружили в с. Кудиновцы Зборивского района. Еще одного местного жителя односельчане обнаружили в с. Коржова Монастырисского района. Ему было 56 лет. В обоих случаях причиной смерти медики определили общее переохлаждение.