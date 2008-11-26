Винницкая ОГА будет просит пересмотреть наценки на лекарства

Винницкая областная государственная администрация будет инициировать внесение изменений в постановление правительства, которым ограничены наценки на лекарственные средства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой ОГА Ирина КОШЕЛЬНИК.

По ее словам, дальнейшее обеспечение сферы здравоохранения медикаментами – под угрозой, поэтому областная администрация будет просить правительство пересмотреть утвержденные наценки на лекарства.

Винницкая ОГА свое обращение мотивирует тем, что установленные предельные 10% надбавок на лекарственные средства, которые покупают за государственные средства медицинские заведения, вынуждает фармацевтов отказываться от выигранных тендеров. Раньше эти полномочия имели областные администрации. Так, согласно распоряжению главы Винницкой облгосадминистрации, лекарства первоочередного списка реализовали через аптечную сеть с наценками не выше 35% оптовой цены производителя.

Сегодня же фармацевты жалуются на неприбыльность своего бизнеса и отказываются работать с бюджетными заведениями.

До конца года система здравоохранения Винницкой области медикаментами обеспечена. Впрочем, ситуация требует корректив на уровне центральной власти, убеждены в облгосадминистрации. Руководитель Винницкой области Александр ДОМБРОВСКИЙ считает, что вмешательство правительства может предупредить возможные проблемы на фармацевтическом рынке, в частности, и дефицит лекарств.

Поэтому готовятся письма соответствующего содержания, которые будут посланы на имя премьер-министра и министра здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, постановлением от 17 октября № 955 «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения» Кабмин ограничил предельные торговые надбавки не выше 15% на оптовую и не выше 35% на розничную реализацию медикаментов из Национального перечня и установил ограничение в 10% от оптовой цены производителя на лекарственные средства, которые закупаются государственными и коммунальными заведениями здравоохранения за бюджетные средства.