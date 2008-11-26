Табачные изделия в Украине должны подорожать - правительство

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О ставках акцизного сбора на табачные изделия». Текст законопроекта обнародован на официальном сайте парламента.

В частности, правительство предлагает статью 2 Закона изложить в такой редакции: «Установить с 1 января до 30 июня 2009 года ставки акцизного сбора на такие товары:

сигары, включая сигары с отрезанными концами, и сигарилы (тонкие сигары), с содержанием табака - 37,5 грн. за 1 тыс. штук;

сигареты без фильтра, папиросы – 15,6 грн. за 1 тыс. штук;

сигареты с фильтром – 37,5 грн. за 1 тыс. штук; табак для курения, с содержанием или без содержания заменителей в любой пропорции - 15 гривен за 1 кг;

жевательный и нюхальный табак - 6,25 гривни за 1 кг

Размер налогового обязательства по уплате акцизного сбора за каждое собственное название сигарет (с дополнительной информацией относительно характеристик продукта, в случае ее наличия), который исчисляется одновременно за ставками в процентах к обороту по продаже и в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции), не может быть меньше 18 гривен за 1000 штук сигарет без фильтра, папирос (код товара (продукции) в соответствии с УКТВЭД 2402 20 90 10), 40 гривен за 1000 штук сигарет с фильтром (код товара (продукции) в соответствии с УКТВЭД 2402 20 90 20).”.

Как отмечается в пояснительной записке, подготовленной министром финансов Украины Виктором ПИНЗЕНИКОМ, принятие проекта закона позволит увеличить доходную часть государственного бюджета в сумме около 1 млрд. 200 млн. грн. в расчете на год.

Справка УНИАН. На сегодняшний день Закон Украины «О ставках акцизного сбора на табачные изделия» определяет такие акцизы на: сигары, включая сигары с отрезанными концами, и сигарилы (тонкие сигары), с содержанием табака - 30 грн. за 1000 шт.; сигареты без фильтра, папиросы - 12,5 гривен за 1000 шт.; сигареты с фильтром - 30 гривен за 1000 шт., табак для курения, с содержанием или без содержания заменителей в любой пропорции - 12 грн. за 1 кг; жевательный и нюхальный табак - 5 грн. за 1 кг.