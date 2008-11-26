Днепропетровщина: 250 тысяч грн - для семей с тройняшками

Из бюджета Днепропетровской области выделено 250 тыс. грн. для 5 семей, в которых в этом году родились тройни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровского областного совета, сегодня председатель совета Юрий ВИЛКУЛ и председатель облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ вручили родителям новорожденных по 50 тыс. грн. на семью.

На финансирование региональной программы «Здоровье детей и матерей Днепропетровщины» в 2008 году из областного бюджета выделено почти 8 млн. грн. Из них 1,1 млн. грн. предусмотрено на выполнение проекта «Поддержака семей и женщин в Днепропетровской области».