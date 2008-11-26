Новый препарат от ВИЧ-инфекции испытывают на наркоманах

В США в настоящее время проходит испытание препарат, который предположительно защищает от ВИЧ-инфекции. Добровольными подопытными в надежде избавиться от ВИЧ-инфекции стали гомосексуалисты, наркозависимые и проститутки.

В основе тестируемого медикамента - так называемая стратегия предварительной экспозиционной профилактики, или коротко PrEP, которая уже вызвала оживленные споры. Речь идет о лекарстве, которое надо принимать ежедневно, и оно должно сделать организм невосприимчивым к ВИЧ. Производители ожидает абсолютной безопасности и надежной защиты как для обычных здоровых людей, так и для лиц, находящихся под угрозой заражения.

По словам ответственного за проведение медицинских исследований американского врача Маркуса Конанта, промежуточные результаты будут известны уже в следующем году.

При самом осторожном прознозе, говорит Маркус Конант, новое средство снизит риск заболевания в группе риска на одну треть. В случае успеха терапия по методу PrEP будет в состоянии сберечь миллионы жизней.

При этом, говорится далее в статье, новый препарат должен хорошо переноситься организмом. Большая часть побочных эффектов препарата уже известна: он препятствует нормальному обмену веществ в организме, жировая прослойка под кожей рук и ног сокращается, а отложения жира на животе и на шее увеличиваются. Кроме того, препарат повышает риск инфаркта. В особо тяжелых случаях длительное применение препарата может вызвать отказ почек и печени, что чревато летальным исходом.

Новый препарат против СПИДа относится к группе HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy), которая присутствует на рынке уже более десяти лет. Медикаменты блокируют вирус - после попадания ВИЧ в организм между ним и иммунной защитой начинается борьба, исход которой решает новый препарат, который делает вирус неспособным задерживаться в клетках организма.

ИноПресса