Седым волосам можно вернуть их первозданный цвет

Группе британских ученых удалось создать лекарственное соединение, способное возвращать седым волосам их первозданный цвет.

Средство, получившее название KDPT, может добавляться в шампунь и использоваться во время мытья головы.

По словам ученых, лекарственное соединение способно "вылечить" волосы от седины в любом возрасте. Дело в том, что KDPT увеличивает активность меланоцитов - клеток, который производят необходимый пигмент для первозданного цвета волос.

В ближайшем будущем лекарственное соединение появится в форме шампуня. Как и в случае с искусственной окраской волос, использовать шампунь "против седины" придется с определенной периодичностью.

Впрочем, о массовом выпуске средства говорить еще рано: высокую эффективность новинки предстоит проверить лабораторно.

РИА Новости