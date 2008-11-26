Врачи целую неделю не будут делать абортов

24 ноября в Новороссийске стартовала недельная акция под лозунгом Без абортов.

На период акции врачи прекратят выполнять плановые аборты, за исключением случаев крайней необходимости, заявили в управлении здравоохранения Новороссийска.

По словам представителя горадминистрации, врачи попытаются сделать все возможное, чтобы женщины не совершали непоправимого. Он также добавил, что аборты оказывают негативное воздействие на психику женщин, наносят значительный вред здоровью и грозят бесплодием.

Кроме того, в эти дни в городской женской консультации пройдет неделя открытых дверей и жителей города ознакомят с методами планирования семьи и предложат посмотреть фильмы о вреде абортов.

Организаторы акции не уточнили, как скажется недельная отсрочка на числе криминальных абортов в городе. Неизвестно также и то, как врачи справятся с нагрузкой, которая образуется в первые дни после завершения недели Без абортов.

В Госдуме же эту инициативу посчитали бессмысленной, заявив, что для снижения числа абортов надо не экспериментировать, а использовать те социальные гарантии, которые предлагают президент и правительство.

Lenta.ru