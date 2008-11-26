Ряд фармацевтических компаний злоупотребляют доминирующей позицией на рынке - Еврокомиссия

Европейская комиссия подозревает ряд фармацевтических компаний в злоупотреблении доминирующей позицией на рынке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в Еврокомиссии подтвердили проведение 24 ноября необъявленных проверок на ряде фармацевтических компаний.

“Комиссия имеет основания считать, что положение Соглашения ЕС, запрещающие ограничение бизнес-практики и/или злоупотребления доминирующей позицией на рынке (статьи 81 и 82 Соглашения ЕС), могли быть нарушены”, - отмечается в сообщении.

Еврокомиссия не сообщает, какие компании были проверены. По данным агентства AFP, в число проверяющихся компаний не входили французские Sanofi-Aventis, швейцарская Novartis, немецкая Bayer and Merck и британская GlaxoSmithKline.

Проведение необъявленных проверок является предварительным этапом проведения расследования в рамках антимонопольного законодательства ЕС. В Комиссии отмечают, что проведение проверок не свидетельствует о том, что компании, подвергшиеся им, виновны в нарушении законодательства.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года Еврокомиссия проводила необъявленные проверки в фармацевтических лабораториях, которые принадлежали Sanofi-Aventis, Sandoz (компания, аффилированная из Novartis), GlaxoSmithKline и AstraZeneca. Предварительные результаты этого расследования должны быть обнародованы на этой неделе.

В целом вместимость фармацевтического рынка ЕС оценивается в 200 млрд. евро в год.