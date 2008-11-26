Запорожье: спецкомиссия изучит причины смерти школьницы

Председатель Запорожской ОГА Александр СТАРУХ в связи со смертью девочки в школе 93 Запорожья назначил спецкомиссию "для всестороннего изучения причин трагедии".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, в связи "с трагическим случаем, который произошел в запорожской общеобразовательной школе 93, где во время внеклассных занятий умерла 12-летняя ученица данной школы, губернатор своим распоряжением назначил спецкомиссию, в которую вошли представители управлений образования и науки, охраны здоровья и управления по вопросам семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации".

По данным пресс-службы, членам спецкомиссии поручено проверить наличие необходимых справок, на основание которых учащимся разрешается посещать занятия физкультуры и внеклассные кружки и секции.

"Параллельно будет проведена внеплановая проверка деятельности всех спортивных школ и внешкольных спортивных учреждений области", - сообщили в пресс-службе Запорожской ОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня в школе-гимназии 93, расположенной в Шевченковском районе Запорожья в помещении актового зала по не установленной на данный момент причине умерла 12 - летняя девочка. Трагедия произошла во время репетиции предпраздничного концерта и стала вторым случаем смерти ребенка в запорожских школах с начала осени.

Ученица 7-го класса запорожской школы-гимназии 93 умерла во время предпраздничной репетиции, где должна была "отработать" сольный танец.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокурора Запорожской области Борис ДВОРНЫЙ, данная репетиция проводилась в актовом зале учебного заведения после окончания уроков, под руководством учителей гимназии.

"С 14-00 ученики и учителя гимназии находились в актовом зале - готовились к празднику, на котором ученица 7-го класса должна была исполнить танец. Около 14-00 девочка вставила в магнитофон диск, вышла на середину зала и приготовилась к исполнению, но ей стало плохо, и она упала на пол", - рассказал Б.ДВОРНЫЙ, отметив, что "никаких физических нагрузок не было".

По данным прокуратуры, учителя пытались оказать девочке помощь самостоятельно и вызвали "Скорую", но спасти ребенка не удалось: в 14-21 медики констатировали смерть ребенка.

До происшествия каких бы то ни было проблем со здоровьем у девочки не наблюдалось: она не состояла на медучете, регулярно проходила положенные медосмотры в ходе которых никаких нарушений выявлено не было.

Учитывая, что данный факт смерти ребенка в школе - не первый в Запорожской области (в октябре в Запорожье на уроке физкультуры скончался 13-летний мальчик) прокуратура Запорожской области взяла доследственную проверку по факту смерти ребенка на контроль.

По неофициальным данным, приехавшая на место происшествия "Скорая" не смогла спасти ребенка из-за отсутствия у медиков дефибриллятора. Косвенно данную информацию УНИАН подтвердили в Запорожской мэрии, где сообщили, что на сегодняшний день в Запорожье такого оборудования не имеет ни одна из "детских" "Скорых".

Как сообщал УНИАН, вчера в школе-гимназии 93, расположенной в Шевченковском районе Запорожья в помещении актового зала по не установленной на данный момент причине умерла 12-летняя девочка. Трагедия стала вторым случаем смерти ребенка в запорожской школе с начала осени.