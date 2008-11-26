Донетчина: прививку от гриппа получили более 12 тысяч человек

В Донецкой области на сегодняшний день прививку от гриппа получили уже более 12 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции. По словам врачей, учитывая неэпидемический уровень заболеваемости респираторными инфекциями в октябре и ноябре, сейчас - оптимальное время для иммунизации.

Противогриппозные меры в области нынешней осенью принимаются с 30 сентября.

По информации эпидемиологов, с сентября еженедельно в области регистрируется 15-17 тысяч заболевших респираторными инфекциями, что на 30-50% ниже уровня эпидемического порога. За последнюю неделю ноября (с 13 по 20 ноября) уже превышен эпидемиологический порог на 30% в возрастной группе от 7 до 14 лет.

За этот период с тяжелыми формами и осложнениями респираторных инфекций госпитализированы более 300 жителей области, из них 263 - дети до 14 лет.

В областной СЭС напомнили, что по прогнозу Украинского Центра гриппа, в осенне-зимний период 2008-2009 годов ожидается эпидемия гриппа средней интенсивности, вызванная циркуляцией нового для Украины штамма вируса гриппа А (H3N2) Брисбен (Уругвай). В будущей эпидемии, по мнению специалистов, будут принимать участие и вирусы гриппа А (H1N1) Брисбен вирус гриппа В-Флорида. Данные штаммы были рекомендованы Всемирной Организацией здравоохранения производителям вакцинных препаратов для изготовления противогриппозных вакцин на предэпидемический сезон 2008-2009 годов.

В настоящее время в Украине зарегистрированы и разрешены для применения 4 противогриппозные вакцины, которые содержат указанные штаммы (Ваксигрип, Инфлувак, Инфлексал, Флюарикс).