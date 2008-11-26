Что такое шкала Апгар?

Шкала Апгар – это первый в жизни тест, которые необходимо пройти новорожденному. По этой шкале оценивается состояние его состояние.

Чем количество баллов ниже, тем хуже состояние у ребенка.

Суть этого «тестирования» очень проста. Врач оценивает состояние ребенка сразу после рождения и через пять минут после рождения по нескольким пунктам, используя для этого десятибалльную шкалу.

По этому признаку все новорожденные разделяют на три группы. В первую группу входят детишки, набравшие от семи до десяти баллов. Про них можно сказать, что они находятся в отличном состоянии и их жизни и здоровью ничего не угрожает, а все что им требуется – это обычный уход.

Вторая группа – это малыши, набравшие от шести до четырех баллов. Их состояние оценивается как удовлетворительное, при этом их жизни особо ничего не угрожает и могут потребоваться лишь некоторые реанимационные процедуры.

Если ребенок набирает меньше четырех баллов, то он попадает в третью группу.

При этом нужно сказать, что ребенку необходимы срочные меры по спасению его жизни. Чем меньше набранных баллов, тем хуже состояние ребенка.

Раньше считалось, что детишки, состояние которых через пять минут оставалось таким же плохим, как и сразу после родов, обречены иметь в будущем проблемы неврологического характера. Но последние исследования ученых показывают, что это не так, и из таких детей вырастают вполне здоровые люди.

Необходимо также сказать, что именно оценивается при прохождении этого «экзамена». Врач оценивает пульс новорожденного, его мышечный тонус, дыхание и т.д. Кроме того, в нос ребенка вставляют катетер и смотрят на его реакцию, оценивая тем самым рефлекторную функцию малыша. Последнее, на что обращается внимание – это цвет его кожных покровов.

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