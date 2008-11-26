Водная аэробика облегчает роды

Аэробика в воде не только улучшает общее здоровье во время беременности, но и позволяет упростить процесс родов, уменьшив болевые признаки, и сделать его безопасным, утверждают акушеры Университета Кампинас в Сан-Паулу. Эффект водных упражнений был рассмотрен на самочувствии и дальнейших родах 71 будущей мамы, которые занимались аэробикой в бассейне по 50 минут три раза в неделю. По сравнению с 65% в контрольной группе, только 27% женщинам в группе аэробики потребовались обезболивание во время родов - в общей сложности водные занятия помогали на 58% снизить вероятность применения лекарственных препаратов.

Занятия физкультурой во время беременности до сих пор являются предметом многочисленных дискуссий в медицинском сообществе. Некоторые врачи считают, что физическая нагрузка может навредить плаценте, повышая риск выкидыша или аномалий развития и роста плода. Тем не менее бразильские медики заявляют, что не зафиксировали никакого отрицательного воздействия при практике водной аэробики на сердечно-сосудистую систему матери и ребёнка. Наоборот, упражнения благоприятно влияли на психо-физическое состояние женщин и способствовали более быстрым и безболезненным родам без осложнений.

ami-tass.ru