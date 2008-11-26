Чтобы день пошел, как по маслу - начни его с сала

Слухи о вреде сала, об активно расцветающем при его употреблении целлюлите, бурно развивающемся атеросклерозе сосудов и тому подобное существенно преувеличены, считает врач-фитотерапевт Борис СКАЧКО.

Самая тучная нация в мире сала как раз не ест. До недавнего времени питалась пищей без жиров. Не помогло. Как атеросклероз, так и синдром Альцгеймера без сала развивается еще активнее. Не отказывайте себе в удовольствии, лишь ограничьте его количественно. Откладывается на бедрах и в сосудах не сало, а любая принятая в избытке пища. Т.к. избыток как раз и перерабатывается в жиры и холестерин. А здоровая пища как раз самая антицеллюлитная и противоатеросклеротическая.

Причем не следует избегать продуктов с холестерином и детям. Детское питание должно их содержать, т.к. детям необходимо расти. А значит - увеличивать количество клеток. А непременный компонент всех клеточных мембран - холестерин. При его недостатке дети не смогут активно расти и полноценно развиваться. Население стран, где в рационе мало животных жиров и белков, не отличается могучим ростом и телосложением.

Если же на бедрах у женщин, злоупотребляющих некоторыми напитками и продуктами есть выпуклости, которые некоторые называют "крылышками", до климакса вообще о холестерине и атеросклерозе можно не думать - преобладающие при этом женские половые гормоны защищают от них сосуды надежнее самых модных диет.

Мужчинам сложнее - пока выключатся мужские половые гормоны атеросклероз при ожирении разовьется "по полной программе".

Что съесть на завтрак? Для профилактики атеросклероза сосудов необходимо утром вскоре после пробуждения съесть кусочек сала (размером со спичечный коробок) с хлебом из цельного зерна и луком-чесноком (при желании). Можно измельчить сало с пряностями, листовой зеленью (лука, чеснока, укропа, сельдерея и т.п.), хранить в холодильнике и принимать пряное зеленое сало с хлебом. Такой завтрак устроит всех - не требует затрат дефицитного утром времени (тем более, что все может быть приготовлено еще с вечера), достаточно питателен и витаминизирован, устраняет застой желчи и выводит с нею многие обменные шлаки, в том числе и набивший оскомину холестерин. Т.е. препятствует преждевременному старению организма на уровне сосудов.

Если хочется поддерживать обмен веществ еще и на уровне клетки - утром натощак нужно выпить стакан холодной воды с 1 ч.л. яблочного уксуса и 1 ст.л. меда. Этот энергетический коктейль омолаживает обмен веществ в клетке, не дает ей стареть. Но главное - день начался с резвого старта, на безотходных углеводах. Работа без завтрака - это работа в кредит. А мы столько своему организму, как правило, должны, что хотя бы этот должок нет необходимости делать.

Хотите большего - вначале вода с медом, а через 10-15 минут - хлеб с салом. Активируете обменные процессы молодого человека и предупредите (или уменьшите) развитие атеросклероза сосудов.