Как сохранить белизну зубов?

Пейте меньше кофе и чая

Хороший способ сохранения белизны зубов — паста и зубная щетка, которую нужно менять ежемесячно. Напоминаем, что правильный ежедневный уход за зубами поможет сохранить их здоровье и красоту: - чистка зубов утром после еды и вечером перед сном; - использования флосов — специальных зубных нитей; - полоскание ротовой полости после каждого приема еды; - ежегодный профилактический осмотр зубов у стоматолога. Негативно на зубную эмаль влияют: черный чай, кофе, конфеты, в частности леденцы, сухари.

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