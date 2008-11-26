Как сохранить белизну зубов?
07:56, 26 ноября 2008Страна
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Пейте меньше кофе и чая
Хороший способ сохранения белизны зубов — паста и зубная щетка, которую нужно менять ежемесячно.
Напоминаем, что правильный ежедневный уход за зубами поможет сохранить их здоровье и красоту:
- чистка зубов утром после еды и вечером перед сном;
- использования флосов — специальных зубных нитей;
- полоскание ротовой полости после каждого приема еды;
- ежегодный профилактический осмотр зубов у стоматолога.
Негативно на зубную эмаль влияют: черный чай, кофе, конфеты, в частности леденцы, сухари.
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