Как сохранить белизну зубов?

07:56, 26 ноября 2008
Страна
0

Пейте меньше кофе и чая

Хороший способ сохранения белизны зубов — паста и зубная щетка, которую нужно менять ежемесячно.

Напоминаем, что правильный ежедневный уход за зубами поможет сохранить их здоровье и красоту:

- чистка зубов утром после еды и вечером перед сном; 

- использования флосов — специальных зубных нитей;

- полоскание ротовой полости после каждого приема еды; 

- ежегодный профилактический осмотр зубов у стоматолога.

Негативно на зубную эмаль влияют: черный чай, кофе, конфеты, в частности леденцы, сухари.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter