Красный Крест Украины с 2017 года не будет получать государственного финансирования



Сегодня руководство Министерства здравоохранения Украины встретилось с представителями Общества Красного Креста Украины, чтобы в очередной раз сообщить о прекращении финансирования службы за средства государственного бюджета, сообщили УНИАН в Минздраве.

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Министерство здравоохранения Украины выступает за отмену государственного финансирования патронажной службы Общества Красного Креста Украины (ОККУ) с 2017 года.

Минздрав не видит смысла в дублировании ОККУ функций Минсоцполитики в части предоставления социальных услуг одиноким нетрудоспособным гражданам пожилого возраста, детям-сиротам, инвалидам, бездомным, немощным и другим социально незащищенным слоям населения, которые нуждаются в заботе и поддержке.

Многочисленные правонарушения и непрозрачная отчетность ОККУ за последние несколько лет ставят под сомнение целесообразность финансирования патронажной службы Общества за средства государственного бюджета.

За последние 2,5 года на обеспечение деятельности ОККУ из государственного бюджета было выделено 226,5 млн грн., которые направили на выплату заработной платы 3,1 тысячи работников патронажной службы и службы розыска.

Во всем мире Национальные Общества Красного Креста финансируются за счет благотворительных пожертвований донорских организаций, неравнодушных граждан, членских взносов, а не из средств госбюджета.

По результатам ревизии, проведенной Государственной аудиторской службой Украины по бюджетной программе «Организация и регулирование деятельности учреждений и отдельные мероприятия в системе здравоохранения», главным распорядителем которой является Минздрав, установлен ряд проблем:

- Осуществление расходов по направлению «Обеспечение деятельности патронажной службы и службы розыска ТЧХ Украины».

- ТЧХ не осуществляет деятельность в сфере здравоохранения, а ее патронажная служба, по сути, предоставляет социальные услуги, которые дублируют функции территориальных центров социального обслуживания.

Государственная аудиторская служба Украины письмом от 25.07.2016 предложила:

- Уменьшить часть бюджетных назначений программы на сумму неиспользованного остатка средств на содержание патронажной службы ТЧХ Украины.

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- Остановить, включая со следующего бюджетного периода (2017 года), содержание патронажной службы ТЧХ Украины.

По результатам аудита эффективности использования средств выделенных Минздраву на поддержку ОККУ, Счетной палатой установлено, что:

- ОККУ дублирует функции территориальных центров социального обслуживания.

- ОККУ не обеспечивает достоверными данными о работе патронажной службы, о числе лиц, которым оказана медико-социальные услуги, и объемы этих услуг завышаются в разы.

- В 2015 году имелись случаи обслуживания одних и тех же граждан различными медицинскими патронажными сестрами в течение года и в один и тот же период.

Средства, которые ранее выделялись на ОККУ, возможно перераспределить на другие программы, которые недофинансируются в Украине.

Подробнее о результатах аудита работы ОККУ в отчете Счетной палаты и в исследовании Transparency International "Барометр Мировой Коррупции" (Global Corruption Barometer).