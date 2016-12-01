Больные с закрытыми формами туберкулеза будут лечиться дома - Минздрав

Больные с закрытыми формами туберкулеза должны лечиться амбулаторно, сообщили УНИАН в Минздраве.

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По словам заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Оксаны Сивак, стационарное и амбулаторное лечение будет происходить при пристальном наблюдении врача.

"Примеры, когда человек изолируется на 6-8 месяцев подряд без достаточных для этого причин не допустимы и не свидетельствуют о надлежащем качестве лечения. Существующая система оказания противотуберкулезной помощи с избыточным количеством противотуберкулезных коек ориентирована на концентрацию больных в условиях стационара. Это не соответствует современным международным практикам и не гарантирует охват населения услугами профилактики, выявления, диагностики и лечения», – отметила Сивак.

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В ведомстве проинформировали, что по состоянию на начало 2016 года в Украине функционирует 16545 противотуберкулезных коек. Из них только 57 % противотуберкулезных учреждений соответствуют мероприятиям по инфекционному контролю.

На сегодня больные в полном объеме обеспечены противотуберкулезными препаратами.

В 2015 году по данным Центра медицинской статистики МОЗ Украины в Украине уровень заболеваемости туберкулезом составляет 70,5 на 100 тыс. населения.

Анализ социальной структуры впервые выявленных больных в 2015 г. демонстрирует, что 58,4 % пациентов – безработные лица трудоспособного возраста, 5 % – лица без постоянного места жительства, 1 % – люди, которые вернулись из мест лишения свободы. Только 12,1 % впервые зарегистрированных больных туберкулезом злоупотребляли алкоголем, 7 % – потребители инъекционных наркотиков.

Борьба с туберкулезом является предметом международных обязательств Украины в части выполнения положений Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Украинские эксперты согласовали применение амбулаторной модели лечения больных туберкулезом ради преодоления эпидемии заболевания в Украине. Лечение закрытой формы туберкулеза вне стационаров, на уровне первичного звена медицинской сети и в домашних условиях, учитывает индивидуальные потребности пациентов. Это будет способствовать большей приверженности больных к лечению и поможет уменьшить распространенность болезни.