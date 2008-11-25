В Луцке сальмонеллез выявили еще у одного ребенка

В Луцке подтвержден диагноз “сальмонеллез” еще у одного ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании исполкома горсовета Луцка сообщила главный врач горрайонной санстанции Валентина ПОПОВИЧ.

По ее словам, ребенок в инфекционную больницу попал еще 16 ноября, но только 20 ноября был подтвержден диагноз – сальмонеллез. После этого специалисты СЭС проверили всех централизованных поставщиков продуктов питания, но нарушений не выявили. Поэтому, как отметила главный санврач, в санэпидемстанции уверенны, что этот случай заражения имеет бытовой характер и отношение к недавней вспышке инфекции в городе не имеет.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Луцке была зафиксирована вспышка сальмонеллеза. С подозрением на это заболевание были госпитализированы 26 больных – 18 детей и 8 взрослых. В 21-ом случае диагноз подтвердился.