В запорожской школе умерла 12-летняя девочка
17:48, 25 ноября 2008Страна
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Проводится проверка
В Запорожье в здании школы умерла 12-летняя девочка.
Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, трагедия произошла сегодня днем в средней школе № 93 на территории Шевченковского района Запорожья.
"Причины и обстоятельства случившегося еще устанавливаются. Достоверно известно лишь то, что школьница умерла в школьном актовом зале. В соответствии с расписанием уроков класса, в котором училась девочка, это произошло в свободное от уроков время - после окончания так называемой первой смены", - сообщили в прокуратуре.
По данному факту проводится проверка.
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