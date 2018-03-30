Стресс и инфекционная болезнь могут спровоцировать у ребенка сахарный диабет

Сахарный диабет — это эндокринно-обменное заболевание. В его основе лежит абсолютный или относительный дефицит инсулина, который предопределяет нарушение всех видов обмена веществ.

Этиология. Чаще всего развитие болезни предопределяют наследственность, острые детские инфекции, психические и физические факторы, нарушение питания.

Сахарный диабет — наследственное заболевание. Передача возможна как по доминантному, так и за рецессивному типу.

Из детских инфекций развитие сахарного диабета могут спровоцировать эпидемический паротит, ветряная оспа, корь, скарлатина, грипп, ангина.

Психическая и физическая травмы также принадлежат к факторам, которые способствуют возникновению сахарного диабета, но, по-видимому, психическая травма лишь провоцирует ранние проявления сахарного диабета, ход которого был скрытым. При физических и психических травмах часто повышается уровень глюкозы в крови (гипергликемия), моче (гликозурия), однако заболевание не развивается.

На состояние инсулярного аппарата поджелудочной железы негативно влияет избыточное питание. Следует заметить, что сахарный диабет начинается у того, кто употребляет много жиров. Именно жиры, а не углеводы при избыточном введении могут приводить к истощению в-клеток. Если дети злоупотребляют сладостями, это также предопределяет перегрузку функций инсулярного аппарата.

Сахарный диабет может проявиться в любом возрасте, однако чаще всего он возникает у детей 6—8 и 11—13 лет, поскольку в эти годы дети интенсивно растут и инсулярный аппарат поджелудочной железы работает с большим напряжением.

Патогенез. Главную роль в развитии сахарного диабета играет инсулярная недостаточность, при которой нарушаются все виды обмена веществ в организме. Основой этих сдвигов является неполная утилизация углеводов тканями, что приводит к повышению уровня глюкозы в крови (гипергликемия). Длительный высокий уровень глюкозы в крови, который превышает максимальный порог ее обратного .всмоктування в канальцах почек, ведет к увеличению потерь глюкозы с мочой (гликозурия). В этих условиях потребности организма в энергии обеспечиваются за счет сгорания жиров. Ткани не могут полностью окислить те жирные кислоты, которые в большом количестве поступают в организм. Потому накапливаются недоокисленные продукты обмена жиров — кетоновые тела (в-оксимаслянная и ацетоуксусная кислота, ацетон). Так развивается характерный для декомпенсации диабета кетоацидоз. Кроме того, гликозурия вызывает полиурию. На каждый грамм глюкозы выделяется 20—40 мл жидкости, вместе с тем усиливается потеря электролитов натрия, калия.

Кетоацидоз, ексикоз, дизелектролишемия, углубляют расстройства обменных процессов, явления инсулярной недостаточности.

Клиника. У детей сахарный диабет развивается в основном внезапно. За короткое время появляются все симптомы: полидипсия, полиурия, полифагия, похудание, сухость и зуд кожи и слизистых оболочек, гипергликемия, гликозурия. Этим он отличается от диабета взрослых, в которых болезнь развивается постепенно.

В начальном периоде болезни у детей жажда выражена нерезко, но потом она быстро усиливается, развиваются полиурия, ночное недержание мочи. Полифагия при сахарном диабете проявляется как резким повышением аппетита, так и увеличением количества еды. Невзирая на это, отмечается похудение, которое прогрессирует.

Одним из основных симптомов сахарного диабета есть гликозурия. В суточной моче больных можно обнаружить разное количество глюкозы — от следов до нескольких десятков граммов. Выделение ее с мочой на протяжении суток неравномерно, потому рекомендуют исследовать суточный гликозуричний профиль. Мочу собирают в определенные часы: с 9 до 14, с 14 до 19, с 19 до 23, с 23 до 6, с 6 до 9 часов. В каждой порции мочи определяют общее количество, процентное содержание глюкозы, а затем абсолютное количество глюкозы в граммах, которая выделилась с каждой порцией. Это нужно для установления дозы инсулина. Исследования заканчивают подсчетом суточного количества мочи и суточной гликозурии.

Гипергликемия также является одним из основных симптомов сахарного диабета. У больных детей количество глюкозы в крови натощак превышает 5,6 ммоль/л, а при развитии комы или прекоматозном состоянии повышается до 22-30 ммоль/л. Чтобы правильно оценить состояние углеводного обмена при диабете, нужно определить колебание уровня глюкозы в крови на протяжении суток (построение суточной гликемичной кривой).

Для сахарного диабета характерным является повышение в крови кетоновых тел до 860-1377 мкмоль/л.

При кетонемии обычно появляется запах ацетона изо рта, ацетон обнаруживают в моче. Однако содержание кетоновых тел может увеличиваться и при голодании, инфекционных и других заболеваниях.

Осложнение. Самым тяжелым осложнением сахарного диабета есть диабетическая, или гипергликемическая, кома, которая может развиться при несвоевременном распознавании начальных симптомов заболевания. В этом случае через несколько недель или месяцев, а при сопроводительных инфекциях даже через несколько дней развивается тяжелый ацидоз и кома. В детском возрасте диабетическая кома бывает чаще и наступает быстрее. Увеличение диуреза, быстрое снижение массы тела и обезвоживания, запах ацетона в воздухе, который выдыхается, плохое самочувствие, рвота, жажда, вялость и сонливость — симптомы катастрофы обмена вещества. При диабетической коме сознание угасает не сразу: сначала развивается постепенно усиливающаяся вялость, нарастает сонливость и больной теряет сознание.

Кома является угрожающим для жизни состоянием, которое можно предотвратить своевременно начав лечение. Кроме того, существует отдаленная, но неминуемая опасность, которая в конце концов укорачивает жизнь больному, —диабетические изменения сосудов.

Если ошибочно диагностируют начало диабетической комы, то в таких случаях при интенсивной инсулинотерапии резко снижается содержание глюкозы в крови (гипогликемия).

Гипогликемия характерна для начального, лабильного периода диабета при определенной диете и инсулинотерапии, повышении дозы инсулина, после голодания или физического напряжения. Начальными признаками ее есть бледность кожи, вялость, головокружение, потливость, тремор, вскоре появляются нарушения сознания и судороги. Важными признаками, которые отличают гипогликемию от гипергликемической комы, является: отсутствие токсичного дыхания, бледная влажная кожа, повышение мускульного тонуса, нормальная концентрация глюкозы в крови. Длительные, часто повторяемые гипогликемические состояния могут быть причиной мозговых поражений.

Лечение. В лечении больных сахарным диабетом важнейшими является: 1) правильное питание; 2) инсулинотерапия; 3) соблюдение гигиенического режима.

В диете соотношения белков, жиров и углеводов должно составлять соответственно 1:0, 75:3,5. Нужно ограничить употребление сахара и других сладостей до 30-35 г в сутки.

В питание больных детей обязательно должны входить сыр, овсяная крупа и мука, нежирная баранина, то есть продукты, которые должны обладать способностью выводить жиры из печени, предотвращая ее жировую инфильтрацию.

Кормить ребенка нужно пять раз: завтрак, обед, полудник, ужин и дополнительное питание через 3 часов после введения инсулина, то есть второй завтрак.

В отличие от взрослых больных, одной диетотерапии недостаточно. Для лечения сахарного диабета у ребенка нужно назначать препараты инсулина. Применяют препараты инсулина с разной длительностью и эффективностью действия в разные периоды суток (инсулин Б, суинсулин, суспензия инсулина цинка для инъекций) и др. Лечения рекомендуют начинать препаратами инсулина короткого действия. (суинсулин).

Обычно суточную дозу инсулина короткого действия распределяют на три и больше инъекции, которые делают за 20—30 мин до еды. Потребность в инсулине в последующие дни, а также дневные дозы зависит от уровня глюкозы в моче и крови. В первую половину дня целесообразно назначать большую часть суточной дозы инсулина. Если возникла потребность в ночной или вечерней инъекции, то количество инсулина не должно превышать 10 % суточной. При инсулинотерапии детям, больным сахарным диабетом, не следует добиваться состояния агликозурии (отсутствие глюкозы в моче), достаточно, если за день с мочой выделяется до 5—10 % суточного количества глюкозы.

Авторитетное мнение.

Украина принадлежит к странам с самым высоким уровнем заболеваемости сахарным диабетом (СД). Об УНИАН сообщила детский эндокринолог Института эндокринологии и обмена веществ Наталия СПРИНЧУК.

По ее словам, распространенность СД в Украине приобрела масштабы пандемии.

“Данные за 2007 год свидетельствуют, что заболеваемость в нашей стране составляет 23-24 случая на 100 тысяч населения. В то же время ежегодно в Украине растет их количество, кстати, как и во всем мире. Больных сахарным диабетом детей становится больше на 70 тысяч каждый год", – сообщила Н.СПРИНЧУК.

Она отметила, что сахарный диабет - очень тяжелое и серьезное заболевание, особенно у детей.

“Сахарный диабет у детей имеет отличные от взрослых симптомы болезни. Его особенность в том, что он может протекать “под маской” острого живота, инфекционных заболеваний, аденовирусной инфекции. Если родители не медики, им может и не прийти в голову, что эти проявления являются свидетельством наличия у ребенка такого серьезного заболевания, как сахарный диабет", – сказала детский эндокринолог.

Она обратила внимание на то, что симптомы СД у детей нарастают очень быстро, особенно, если это диабетический кетоацидоз (который обычно путают с гриппом). По ее словам, именно по этой причине в прошлом году в Украине с диагнозом СД умерли 10 детей.

“98% детей, больных СД, имеют первый тип сахарного диабета: когда поджелудочная железа не выделяет инсулин и, если дети длительное время находятся в состоянии кетоацидоза, это может привести к тяжелому состоянию, попаданию в реанимацию”, – сказала Н.СПРИНЧУК.

Поэтому, считает она, медицинские службы должны назначать анализы не только общие, но и обязательно анализ крови на сахар. Таким образом можно предотвратить осложнения СД, подчеркнула медик.

Н.СПРИНЧУК настаивает, что такой анализ ребенку нужно делать несколько раз в год.

“Родителей должно насторожить, что их ребенок много пьет, теряет массу тела или часто посещает туалет, особенно ночью. Также необходимо сдавать анализ крови на сахар каждый раз после того, как ребенок переболел инфекционной болезнью (краснухой, корью и др.), пневмонией, гриппом или подвергся стрессу - именно эти факторы могут спровоцировать СД", - сказала она.

Детский эндокринолог отметила, что чем раньше у ребенка выявят сахарный диабет, тем больше шансов уберечь его от осложнений СД.

“Эта серьезная болезнь опасна не ежедневными инъекциями, а своими осложнениями, которые вызывают раны, инвалидизацию и преждевременную детскую смерть. Сахарный диабет - не заболевание, а стиль жизни. Очень важно рано диагностировать, чтобы своевременно начать лечить”, – сказала Н.СПРИНЧУК.

Относительно обеспечения украинских детей с СД инсулином и глюкометрами, то, по ее словам, проблем здесь не наблюдается, все больные полностью обеспечены этими препаратами.